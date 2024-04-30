Beklenen Vize Sonunda Geldi! Kapı Vizesi ile Yunanistan Adalarını Gezmeyen Kalmasın!

Ancak özellikle bordo pasaporta sahip olan Türk vatandaşları için bu biraz daha zor olabiliyor. Vizesiz yerlere gitmek her ne kadar güzel olsa da sınırlı kalmak insanın keyfini kaçırabiliyor. Vizeye başvurmak ise ayrı dert. Çünkü vize herkese çıkmayabiliyor.