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Beklenen Vize Sonunda Geldi! Kapı Vizesi ile Yunanistan Adalarını Gezmeyen Kalmasın!

etiket Beklenen Vize Sonunda Geldi! Kapı Vizesi ile Yunanistan Adalarını Gezmeyen Kalmasın!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 19:01

Yunanistan'a kapı vizesi uygulanacağı haberinin duyulması bizleri çok mutlu etti. Belirlene adalarda uygulanacak kapıda vize uygulaması ile yaz unutulmaz bir tatil yapacağız!

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Birçok kişi hem yeni yerler görmek hem de Türkiye’dekinden daha uyguna geldiği için yurt dışı tatillerini tercih ediyor.

Birçok kişi hem yeni yerler görmek hem de Türkiye’dekinden daha uyguna geldiği için yurt dışı tatillerini tercih ediyor.

Ancak özellikle bordo pasaporta sahip olan Türk vatandaşları için bu biraz daha zor olabiliyor. Vizesiz yerlere gitmek her ne kadar güzel olsa da sınırlı kalmak insanın keyfini kaçırabiliyor. Vizeye başvurmak ise ayrı dert. Çünkü vize herkese çıkmayabiliyor.

Bu yüzden Yunanistan’ın duyurduğu adalara sağlanacak kapıda vize uygulaması hepimizi heyecanlandırdı.

Bu yüzden Yunanistan’ın duyurduğu adalara sağlanacak kapıda vize uygulaması hepimizi heyecanlandırdı.

Bu uygulama sayesinde bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları Türkiye’den yapacakları seyahatlerde belirli adalar için kapı vizesini alabilecekler. Bu vizenin alınması için vize ücreti 100 euro olarak belirlendi.

Kapı vizesi için gidecek ziyaretçilere en fazla 7 günlük vize veriliyor.

Kapı vizesi için gidecek ziyaretçilere en fazla 7 günlük vize veriliyor.

Kapıda alacağınız bu vizenin tek veya çoklu giriş olacağı orada belirleniyor. Tabii bu vize yalnızca Yunanistan’ın belirlediği adaları kapsıyor, bunu hatırlatmış olalım. Yunanistan’ın belirli adaları dışındaki diğer şehirlerine gitmek veya Schengen bölgesine giriş yapmak mümkün olmuyor. Ayrıca bir hatırlatma daha yapalım, kapı vizesini uzatmanız mümkün olmuyor.

Kapıda vize alarak gidebileceğiniz birçok ada bulunuyor.

Kapıda vize alarak gidebileceğiniz birçok ada bulunuyor.

Bu adalar şöyle:

  • Rodos

  • Midilli

  • Sakız

  • Kos

  • Meis

  • Sisam

  • Simi

  • Kalimnos

  • Leros

  • Patmos

Ancak kapıda vize almanızı engelleyebilecek birkaç durum da bulunuyor.

Örneğin pasaportunuzda KKTC vize damgası varsa Yunanistan kapı vizesi vermiyor. Ayrıca daha önce Schengen başvurunuz reddedildiyse de kapı vizesinden faydalanamıyorsunuz.

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Yunanistan kapı vizesi için gerekli evraklardan da bahsetmiş olalım…

Biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, seyahat sigortası, otel rezervasyon belgesi, feribot bileti, bankadan alacağınız maddi gelir beyanı ve vize başvuru formu.

Son bir hatırlatma daha yapalım…

Eğer ki bir adaya gittikten sonra başka bir adaya daha gitmek isterseniz kapıda ekstra vize ücreti ödemeniz gerekiyor.

Bu yolları izleyerek bu yazı Yunanistan’da geçirebilirsiniz. Şimdiden iyi tatiller!

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