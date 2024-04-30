Beklenen Vize Sonunda Geldi! Kapı Vizesi ile Yunanistan Adalarını Gezmeyen Kalmasın!
Beklenen Vize Sonunda Geldi! Kapı Vizesi ile Yunanistan Adalarını Gezmeyen Kalmasın!
Yunanistan'a kapı vizesi uygulanacağı haberinin duyulması bizleri çok mutlu etti. Belirlene adalarda uygulanacak kapıda vize uygulaması ile yaz unutulmaz bir tatil yapacağız!
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Birçok kişi hem yeni yerler görmek hem de Türkiye’dekinden daha uyguna geldiği için yurt dışı tatillerini tercih ediyor.
Bu yüzden Yunanistan’ın duyurduğu adalara sağlanacak kapıda vize uygulaması hepimizi heyecanlandırdı.
Kapı vizesi için gidecek ziyaretçilere en fazla 7 günlük vize veriliyor.
Kapıda vize alarak gidebileceğiniz birçok ada bulunuyor.
Ancak kapıda vize almanızı engelleyebilecek birkaç durum da bulunuyor.
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Yunanistan kapı vizesi için gerekli evraklardan da bahsetmiş olalım…
Son bir hatırlatma daha yapalım…
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