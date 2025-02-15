Bekarları da Düşündük: Karakterine Göre Hangi Ünlü Pop Yıldızı ile Sevgili Olurdun?
Bekarları da Düşündük: Karakterine Göre Hangi Ünlü Pop Yıldızı ile Sevgili Olurdun?
Şu an bu testi çözmeye niyetlendiysen gel bi' sarılalım. 🫂 Bu Sevgililer Günü'nün yalnız geçip gitmesi seni hiiiiiç üzmesin çünkü gönlüne göre birini bulacağından adımız kadar eminiz!
Şimdi biraz keyiflenmek için sana hangi pop yıldızı ile sevgili olabileceğini söyleyeceğiz!
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İlk buluşmada bu pop yıldızı seni etkilemek için ne yapmalı?
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Bir sevgilide seni en çok etkileyen özellik nedir?
İlişkide kırmızı çizgin nedir diye sorsak?
Sence sen geçinilmesi zor biri misin?
Sosyal medyada paylaştığın içerikler ne üzerine oluyor?
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"Aşk" senin için ne ifade ediyor?
Bu pop yıldızı ile ilk tartışmanız ne üzerine olur?
Onunla sevgili olduğunda aşkınızı gizler misin yoksa herkese gösterir misin?
Demet Akalın!
Gülşen!
Ajda Pekkan!
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