onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bekarları da Düşündük: Karakterine Göre Hangi Ünlü Pop Yıldızı ile Sevgili Olurdun?

etiket Bekarları da Düşündük: Karakterine Göre Hangi Ünlü Pop Yıldızı ile Sevgili Olurdun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 23:51

Şu an bu testi çözmeye niyetlendiysen gel bi' sarılalım. 🫂 Bu Sevgililer Günü'nün yalnız geçip gitmesi seni hiiiiiç üzmesin çünkü gönlüne göre birini bulacağından adımız kadar eminiz!

Şimdi biraz keyiflenmek için sana hangi pop yıldızı ile sevgili olabileceğini söyleyeceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk buluşmada bu pop yıldızı seni etkilemek için ne yapmalı?

Bir sevgilide seni en çok etkileyen özellik nedir?

İlişkide kırmızı çizgin nedir diye sorsak?

Sence sen geçinilmesi zor biri misin?

Sosyal medyada paylaştığın içerikler ne üzerine oluyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Aşk" senin için ne ifade ediyor?

Bu pop yıldızı ile ilk tartışmanız ne üzerine olur?

Onunla sevgili olduğunda aşkınızı gizler misin yoksa herkese gösterir misin?

Demet Akalın!

Demet Akalın!

Gülşen!

Gülşen!

Ajda Pekkan!

Ajda Pekkan!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın