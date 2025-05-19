Bebekli Evler İçin Kimyasalsız Temizlik Rehberi

Bu üçlü temizlikte adeta mucizeler yaratıyor. Bir sprey şişesine eşit oranlarda su ve beyaz sirke koyun, birkaç damla limon yağı ekleyin. Bu karışım; tezgahlar, kapı kolları, masa üstleri gibi sık temas edilen yüzeyleri temizlemek için birebir. Sirke bakterileri yok ederken limon yağı hem ferah bir koku veriyor hem de doğal bir dezenfektan görevi görüyor. Kimyasal içermediği için bebeğinizin oyuncaklarına da gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Silme sonrası durulama gerektirmez, pratikliğiyle de zamandan kazandırır. Doğal ama güçlü bir temizlik arayanlar için vazgeçilmez.