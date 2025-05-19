Bebekli Evler İçin Kimyasalsız Temizlik Rehberi
Hem bebeğinizin sağlığını riske atmamak hem de evinizi pırıl pırıl tutmak için doğanın gücünden faydalanmak mümkün. Sirke, karbonat, limon gibi mutfağınızda zaten bulunan malzemelerle tertemiz bir ortam yaratabilirsiniz. Üstelik çevre dostu bir yaklaşımla hem doğaya hem de cebinize katkı sağlamış olursunuz. İşte her bebekli evin elinin altında olması gereken, kimyasalsız ama etkili bir temizlik rehberi!
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Çok amaçlı temizlik için sirke, su ve limon yağı karışımını kullanabilirsiniz.
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Emekleme alanlarını temizlemek için karbonatlı suyu deneyebilirsiniz.
Oyuncak temizliği için sirkeli su banyosunu tercih edebilirsiniz.
Mama sandalyesi temizliği için sirkeli, karbonatlı macunu deneyebilirsiniz.
Banyo temizliği için limon tuzu, sıcak su karışımını değerlendirin.
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Çamaşır temizliğinde doğal bir güç olan arap sabunu ve lavanta yağından destek alabilirsiniz.
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