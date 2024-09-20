Bebeklerin Amaçsızlığından Zamanı Büken Arda Kural'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bebeklerin Amaçsızlığından Zamanı Büken Arda Kural'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü Twitter (X) timeline'ında kimlerin tweetleri etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Babasına göre değişir.
Kandırıldık.
🤔
Efsane doktor
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Çok acayip!
Karman çorman
👇
Çakmış.
👇
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Moda olmuş.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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