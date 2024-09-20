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Bebeklerin Amaçsızlığından Zamanı Büken Arda Kural'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bebeklerin Amaçsızlığından Zamanı Büken Arda Kural'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.09.2024 - 17:38

Bakalım Cuma günü Twitter (X) timeline'ında kimlerin tweetleri etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Babasına göre değişir.

Babasına göre değişir.
twitter.com

Kandırıldık.

Kandırıldık.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Efsane doktor

Efsane doktor
twitter.com
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Çok acayip!

Çok acayip!
twitter.com

Karman çorman

Karman çorman
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çakmış.

Çakmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Moda olmuş.

Moda olmuş.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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