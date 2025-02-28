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Bazı İmsakiyelerde Yer Alan Sahur Saatleri Neden Farklı?

Bazı İmsakiyelerde Yer Alan Sahur Saatleri Neden Farklı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.02.2025 - 15:53

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl Ramazan ayında imsak ve iftar saatlerini illere göre takvim şeklinde yayımlıyor. Büyük çoğunluk Diyanet'in belirlediği sürelere riayet etse de Diyanet'in gerek fıkhi gerek coğrafi olarak bu saatleri yanlış belirlediğini düşünen ve kendi takvimlerini yayımlayan gruplar da mevcut. 

Ramazan'ın ilk günü 'Saat kaça kadar yiyip içebiliriz?', 'İstanbul veya diğer şehirler için imsak vakti saat kaçta?' gibi sorular sorulurken farklı takvimlerdeki farklı saatler dikkat çekiyor. Peki bu farkın sebebi ne?

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Bu gece milyonlarca müslüman sahur için kalkacak.

Bu gece milyonlarca müslüman sahur için kalkacak.

Diyanet'e göre ilk sahur İstanbul için 06.07'de. Ancak Diyanet'in hesaplamalarını hatalı bulanlar da var.

İstanbul'u baz alırsak Ramazan ayının başlangıcındaki ilk imsak 06.07 olarak görünüyor.

İstanbul'u baz alırsak Ramazan ayının başlangıcındaki ilk imsak 06.07 olarak görünüyor.

Fazilet takvimine göre ilk imsak 05.52 olarak görünüyor.

Fazilet takvimine göre ilk imsak 05.52 olarak görünüyor.

Süleymaniye Vakfı'na göre de İstanbul'da 06.55'e kadar yiyip içilebiliyor.

Süleymaniye Vakfı'na göre de İstanbul'da 06.55'e kadar yiyip içilebiliyor.

Süleymaniye Vakfı bu hesabı yaparken Bakara Suresi'ndeki ayeti referans olarak gösteriyor.

Süleymaniye Vakfı bu hesabı yaparken Bakara Suresi'ndeki ayeti referans olarak gösteriyor.
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İlahiyatçı ve Süleymaniye Vakfı kurucusu Abdülaziz Bayındır, Diyanet işlerinin Kuran, hadisler ve astronomiye aykırı olduğunu belirtiyor.

İlahiyatçı ve Süleymaniye Vakfı kurucusu Abdülaziz Bayındır, Diyanet işlerinin Kuran, hadisler ve astronomiye aykırı olduğunu belirtiyor.

Fazilet takviminin açıklamasına baktığımızda da farklı bir açıklama görüyoruz.

Fazilet takviminin açıklamasına baktığımızda da farklı bir açıklama görüyoruz.

Açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1983 yılında geçtiği uygulamaya vurgu yapılıyor. 1983'te imsak derecesinin -19 dereceden -18 dereceye indirildiğini belirtiyor. Sadece astronomik değer değil gözle görünen sürenin de gözeltildiği temkin denen sürenin kaldırıldığına işaret ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise imsak ve yatsı vakitlerinin bilimsel gözlemlere dayanarak yapıldını öne sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise imsak ve yatsı vakitlerinin bilimsel gözlemlere dayanarak yapıldını öne sürüyor.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile ortak çalışma yapıldını belirten Diyanet İşleri, Bala'daki 1500 rakımlı Beynam Ormanları, Gerede'deki 1900 rakımlı Arkut Dağları ve deniz seviyesine yakınlığı nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesinde çeşitli gözlemler yapıldığını söylüyor. 17.8 bulunan derecenin kolaylaştırma ilkesi gereğiyle 18 derece yapıldını ve hesapların buna göre yapılarak namaz vakitlerinin belirlendiğini öne sürüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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