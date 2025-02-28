Bazı İmsakiyelerde Yer Alan Sahur Saatleri Neden Farklı?

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl Ramazan ayında imsak ve iftar saatlerini illere göre takvim şeklinde yayımlıyor. Büyük çoğunluk Diyanet'in belirlediği sürelere riayet etse de Diyanet'in gerek fıkhi gerek coğrafi olarak bu saatleri yanlış belirlediğini düşünen ve kendi takvimlerini yayımlayan gruplar da mevcut.

Ramazan'ın ilk günü 'Saat kaça kadar yiyip içebiliriz?', 'İstanbul veya diğer şehirler için imsak vakti saat kaçta?' gibi sorular sorulurken farklı takvimlerdeki farklı saatler dikkat çekiyor. Peki bu farkın sebebi ne?