Bazı Alzheimer Hastaları Müziği Unutmuyor! Peki Ama Nasıl?

Jacobsen ve meslektaşları, 2015 yılında bir fMRI çalışmasına başlıyor. Alzheimer hastalığına sahip bireylerin beyin yapılarını inceliyorlar. Kişilerin uzun süredir dinlediği ve zamanında ezberledikleri şarkılar, beyindeki pre‑SMA (presupplementary motor area) ve anterior cingulate cortex bölgelerinde aktif bir şekilde kaldığını gözlemlediler. Bu iki bölge Alzheimer’dan daha geç etkileniyor. Müzikle ilişkili anılar, diğer bilişsel fonksiyonlardan daha uzun süre korunabiliyor. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI): beynin aktivitesini doğrudan ölçmeyen ancak beyin aktivitesiyle ilişkili kan akışındaki değişiklikleri tespit ederek beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu gösteren özel bir MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme tekniğidir.