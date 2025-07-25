Bazı Alzheimer Hastaları Müziği Unutmuyor! Peki Ama Nasıl?
Alzheimer hastalığı, kişinin zihnindeki bilgileri sessizce silen bir hastalık. Ama ilginç bir şekilde bu hastalıktan neredeyse hiç etkilenmeyen bir şey var: Müzik!
Birçok hasta, isimleri, tarihleri ve yerleri unuturken tanıdık bir şarkı dinleyince gülümsüyor, eşlik ediyor ve hatta ayağa kalkıp dans edebiliyor! Peki bu nasıl oluyor?
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Müzik hafızası, beynin çok farklı bir yerinde saklanıyor.
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Dinlediğimiz müzikler, duygusal anıları zihnimizde saklayabiliyor.
Hatta bu konuda incelenen birçok vaka var. Bunlardan biri ise şöyle...
Bir diğer vakaya bakalım.
Vakalardan da anlaşılacağı üzere Alzheimer hastaları, hastalıkları ilerlese bile müzik bilgilerini uzun bir süre kaybetmiyor.
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Araştırmalar gösteriyor ki insanlar hafıza kaybı yaşasalar bile beyinlerinin içinde en sevdikleri şarkı uzun bir süre daha çalmaya devam ediyor! Hiçbir zaman müziksiz kalmamanız dileğiyle!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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