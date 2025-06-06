Bayram Ziyareti Yolculuğuna Eşlik Eden Playlist

Bayram geldi çattı! Arabanın bagajı dolu, annen “onlar bagaja mı konur?” diye tartışma başlatmış, baban navigasyonla kavgalı ve sen hâlâ “internetten mi gidelim, eski yoldan mı?” sorusunun stresiyle baş başasın. İşte tam da bu anlarda ruhuna iyi gelecek bir şeye ihtiyacın var: Bir yolculuk playlisti! Hem nostalji dolu, hem enerjik, hem de 'bu şarkıyı ben çocukken bayramlarda dinlerdim' dedirten cinsten…

Hazırsan emniyet kemerini tak, sesi aç ve başlıyoruz!