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Bayram Ziyareti Yolculuğuna Eşlik Eden Playlist

etiket Bayram Ziyareti Yolculuğuna Eşlik Eden Playlist

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 20:17

Bayram geldi çattı! Arabanın bagajı dolu, annen “onlar bagaja mı konur?” diye tartışma başlatmış, baban navigasyonla kavgalı ve sen hâlâ “internetten mi gidelim, eski yoldan mı?” sorusunun stresiyle baş başasın. İşte tam da bu anlarda ruhuna iyi gelecek bir şeye ihtiyacın var: Bir yolculuk playlisti! Hem nostalji dolu, hem enerjik, hem de 'bu şarkıyı ben çocukken bayramlarda dinlerdim' dedirten cinsten…

Hazırsan emniyet kemerini tak, sesi aç ve başlıyoruz!

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1. Ajda Pekkan – Yaz Yaz Yaz

2. MFÖ – Sakın Gelme

3. Athena – Her Şey Güzel Olacak

4. Barış Manço – Bugün Bayram

5. Sefo – Isabella

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6. Ceza – Holocaust

7. Cem Karaca – Resimdeki Gözyaşları

8. Melek Mosso – Kirpiklerin

9. Erkin Koray – Fesuphanallah

10. Nilüfer – Ta Uzak Yollardan

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11. Fikri Karayel – Yol

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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