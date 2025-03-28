Bayram Tatiline Çıkarken Arabada Dinlemelik 12 Şarkı
Bayram Tatiline Çıkarken Arabada Dinlemelik 12 Şarkı
Bayram tatili geldi, valizler hazır, rota belli! Peki ya yolculuğunu daha keyifli hale getirecek şarkılar? Tatil moduna anında girmeni sağlayacak, enerjini yükseltecek ve uzun yolda seni asla sıkmayacak harika bir liste hazırladık!
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1. Serdar Ortaç - Poşet
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2. Simge - Öpücem
3. Mansur Ark - Maalesef
4. Sertab Erener - Ateşle Barut
5. Rober Hatemo - Senden Çok Var
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6. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
7. İsmail YK - Bas Gaza
8. Özgün - Sadece Arkadaşız
9. Hande Yener-Aşkın Ateşi
10. Lara - Katmer Katmer
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11. Yaşar-Birtanem (Night Club Mix)
12. Ebru Gündeş - Çingenem
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