Bayram Tatilinde Ailecek Uzun Yolda Giderken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı
Bayram Tatilinde Ailecek Uzun Yolda Giderken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı
Bayram için planlar yapıldı mı? Eğer ailenizle birilikte yola çıkacaksanız size özel güzel bir playlist'imiz var! Bu şarkılar sayesinde tatiliniz çok daha güzel başlayacak...
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1. Tarkan - Şımarık
2. Pinhâni - Dünyadan Uzak
3. Barış Manço - Kara Sevda
4. Zeynep Bastık - Ara
5. Mabel Matiz - Fan
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6. Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı
7. Hande Yener - Havaalanı
8. Gülben Ergen - Kandıramazsın Beni
9. Tarkan - Adımı Kalbine Yaz
10. Ozan Doğulu feat. Atiye - Aşkistan
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11. Sıla - Afitap
12. Simge - Miş Miş
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