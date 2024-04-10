Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bayram Tatilinde Ailecek Uzun Yolda Giderken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı

etiket Bayram Tatilinde Ailecek Uzun Yolda Giderken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 13:17

Bayram için planlar yapıldı mı? Eğer ailenizle birilikte yola çıkacaksanız size özel güzel bir playlist'imiz var! Bu şarkılar sayesinde tatiliniz çok daha güzel başlayacak...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Tarkan - Şımarık

2. Pinhâni - Dünyadan Uzak

3. Barış Manço - Kara Sevda

4. Zeynep Bastık - Ara

5. Mabel Matiz - Fan

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı

7. Hande Yener - Havaalanı

8. Gülben Ergen - Kandıramazsın Beni

9. Tarkan - Adımı Kalbine Yaz

10. Ozan Doğulu feat. Atiye - Aşkistan

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Sıla - Afitap

12. Simge - Miş Miş

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?