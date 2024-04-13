Baykar Paylaşımı Yapmıştı: Evren Barış Yavuz Gözaltına Alındı

Evren Barış Yavuz isimli vatandaş, Ticaret Bakanlığı’nın yayılandığı kısıtlama listesinde yer alan İsrail sayılan jet yakıtına, Baykar’ın sahipleri Haluk ve Selçuk Bayraktar’ın da olduğu bir fotoğrafı paylaşarak tepki göstermişti. Bunun üzerine Haluk Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu paylaşımları yaptırdığını iddia etmiş, İBB ise resmi hesaptan Haluk Bayraktar’a dava açılacağını duyurmuştu. Paylaşımı yapan Evren Barış Yavuz isimli kişinin bu sabah saatlerinde gözaltına alındığı ortaya çıktı.