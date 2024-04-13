Baykar Paylaşımı Yapmıştı: Evren Barış Yavuz Gözaltına Alındı
Baykar Paylaşımı Yapmıştı: Evren Barış Yavuz Gözaltına Alındı
Evren Barış Yavuz isimli vatandaş, Ticaret Bakanlığı’nın yayılandığı kısıtlama listesinde yer alan İsrail sayılan jet yakıtına, Baykar’ın sahipleri Haluk ve Selçuk Bayraktar’ın da olduğu bir fotoğrafı paylaşarak tepki göstermişti. Bunun üzerine Haluk Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu paylaşımları yaptırdığını iddia etmiş, İBB ise resmi hesaptan Haluk Bayraktar’a dava açılacağını duyurmuştu. Paylaşımı yapan Evren Barış Yavuz isimli kişinin bu sabah saatlerinde gözaltına alındığı ortaya çıktı.
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Evren Barış Yavuz isimli kişinin yaptığı paylaşım büyük tartışma yaşanmıştı.
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Haluk Bayraktar, paylaşımı yapan kişinin Ekrem İmamoğlu’nun ekibinden olduğunu iddia etmişti.
İBB ise Haluk Bayraktar’ın bu açıklamasına resmi hesaptan cevap vermiş ve Bayraktar hakkında dava açılacağını ifade etmişti.
Evren Barış Yavuz, yaptığı paylaşım sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve paylaşımının da arkasında olduğunu açıklamıştı.
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Evren Barış Yavuz’un, bu sabah saatlerinde “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.
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