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Galatasaray , Beşiktaş
Batshuayi'den Hem Beşiktaş Hem de Galatasaray İçin Maç Günü Paylaşımı!

Batshuayi'den Hem Beşiktaş Hem de Galatasaray İçin Maç Günü Paylaşımı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 12:39

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de noktalayan Michy Batshuayi, yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Belçikalı golcünün, sosyal medya hesabından büyük bir yanlışa imza atıldı.

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Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya ekibi RFS'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlik ayrılmıştı.

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya ekibi RFS'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlik ayrılmıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Beklenmeyen puan kaybı sonrası, sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcular eleştirilerin hedefi olmuştu.

Beklenmeyen puan kaybı sonrası, sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcular eleştirilerin hedefi olmuştu.
cdnuploads.aa.com.tr

Ligde oynanacak Alanyspor maçı öncesinde Batshuayi'nin hesabından kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Ligde oynanacak Alanyspor maçı öncesinde Batshuayi'nin hesabından kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Belçikalı golcü, Beşiktaşlı Masuaku için hazırlanan görseli paylaştı.

Belçikalı golcü, Beşiktaşlı Masuaku için hazırlanan görseli paylaştı.

Ardından doğru görsel yayınlandı.

Ardından doğru görsel yayınlandı.
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Durum, kısa sürede düzeltilse de taraftarlar olay gözden kaçırmadı:

Durum, kısa sürede düzeltilse de taraftarlar olay gözden kaçırmadı:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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