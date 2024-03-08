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Başrollerini Anne Hathaway ve Nicholas Galitzine'in Paylaştığı 'The Idea Of You'nun Fragmanına Gelen Tepkiler

Başrollerini Anne Hathaway ve Nicholas Galitzine'in Paylaştığı 'The Idea Of You'nun Fragmanına Gelen Tepkiler

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 15:52

Nicholas Galitzine ve Anne Hathaway'in başrollerini üstlendikleri 'The Idea of You', 2 Mayıs'ta Prime Video'da yayınlanacak. 

Merakla beklenen filmin fragmanı yayınlandı. 👇

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Michael Showalter'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 2024 yapımı Amerikan romantik komedi sinemasının incisi "The Idea of You" izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Michael Showalter'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 2024 yapımı Amerikan romantik komedi sinemasının incisi "The Idea of You" izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Anne Hathaway ve Nicholas Galitzine, Harry Styles'dan ilham alan Robinne Lee'nin popüler aşk kitabı "The Idea of You"nun başrolünde yer almaya hazırlanıyor.

Anne Hathaway ve Nicholas Galitzine, Harry Styles'dan ilham alan Robinne Lee'nin popüler aşk kitabı "The Idea of You"nun başrolünde yer almaya hazırlanıyor.

En son Doug Liman’ın 'Locked Down' ve Robert Zemeckis’in 'Roald Dahl' uyarlaması 'The Witches' yapımında boy gösteren Anne Hathaway, 40 yaşındaki Sophie karakterini canlandıracak.

En son Doug Liman’ın 'Locked Down' ve Robert Zemeckis’in 'Roald Dahl' uyarlaması 'The Witches' yapımında boy gösteren Anne Hathaway, 40 yaşındaki Sophie karakterini canlandıracak.

Genç bir kadın için eşi tarafından terk edilen Sophie, 15 yaşındaki kızı ile hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Sonrasında 24 yaşındaki solist Hayes Campbell ile tanışan karakter, yeni bir ilişkiye başlıyor.

Genç bir kadın için eşi tarafından terk edilen Sophie, 15 yaşındaki kızı ile hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Sonrasında 24 yaşındaki solist Hayes Campbell ile tanışan karakter, yeni bir ilişkiye başlıyor.

R-rated olarak sınıflandırılan film, bir annenin kızının hayran olduğu erkek müzik grubunun baş solistiyle aşk yaşamasını konu alacak.

R-rated olarak sınıflandırılan film, bir annenin kızının hayran olduğu erkek müzik grubunun baş solistiyle aşk yaşamasını konu alacak.
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Nicholas Galitzine'in 'Hayes' isimli karaktere hayat vermesi planlanan film, 2 Mayıs'ta Prime Video üzerinden seyircisi ile buluşacak.

Nicholas Galitzine'in 'Hayes' isimli karaktere hayat vermesi planlanan film, 2 Mayıs'ta Prime Video üzerinden seyircisi ile buluşacak.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran filmin fragmanı yayınlandı.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran filmin fragmanı yayınlandı.

Fragmanı birlikte izleyelim.👇

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