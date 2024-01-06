Başlarına Gelen Birbirinden Ürkütücü Olayları Anlatarak Tüylerimizi Diken Diken Eden 17 Kişi
Başlarına Gelen Birbirinden Ürkütücü Olayları Anlatarak Tüylerimizi Diken Diken Eden 17 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/claudiasanto...
İnsanlar bazen anlam veremedikleri olaylar yaşarlar. Bu olayları anlamlandırabilmek için uğraşırlar ancak hiçbir mantıklı gerekçe bulamazlar. Bu tarz olaylar yaşayan kişilerin anlattıklarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Arabayla evime gidiyordum. Yol, ağaçlarla çevriliydi. Gökyüzünden tam önüme dikey olarak bir ateş topu geliyormuş gibi hissettim. Hızla frene bastım. Ateş topu birdenbire kayboldu. Eve vardım ve iş arkadaşımı aradım. Ona ne gördüğümü anlatmadan önce, gökyüzünden hızla inen ve evinin karşısındaki parka düşmeden önce kaybolan bir ateş topu gördüğünü anlattı."
2. "Annem, kardeşim ve ben eski bir eve taşındık. Yerleşikten bir hafta sonra, televizyonun ve radyonun kendi kendine açılıp kapanması gibi şeyler oldu. Bir gün duşa girdim. Evde başka kimse yoktu. Kapıyı her zamanki gibi kapattım ve kilitleyerek duş aldım. Hafif bir rüzgar hissettim ve banyo kapısının açık olduğunu fark ettim."
3. "35 yaşındaydım trende seyahat ediyordum. Kapılar açıldı, bir kız içeri girdi ve tam karşımda oturdu. O, beş yaşındaki bendim. Yanında kiminle seyahat ettiğini görmek için etrafa baktım. Kimse yoktu. Tekrar bakmak için döndüğümde ortadan kaybolmuştu. Daha sonra beş yaşındaki sesim, 'etrafa bak' dedi. Bunu yaptığımda daha önce gitmediğim ancak ziyaret etmek istediğim bir yerin adını gördüm ve ertesi gün oraya gittim."
4. "Sekiz yıl önce, eşim gece uyurken öldü. Onun çığlık attığını duydum, hemen kalktım ve ışığı açtım. Nefes almıyormuş gibi görünüyordu. Ambulansı aradım. Onlar gelene kadar kalp masajı yaptım ama kurtarılamadı. Oğullarımı aradım ve babalarının vefat ettiğini söyledim, hemen geldiler. O sırada gün doğuyordu."
5. "Çocuktum bir tatilden dönüyorduk ve kasabamıza yakın kırsal bir bölgeden geçiyorduk. Yarı uykulu haldeydim ama yavaşladığımızı fark ettim ve yolun her iki tarafında da araçların durduğunu gördüm. Yakındaki bir tepeye baktım ve tepenin üzerinde devasa, oval bir turuncu ışık topu olduğunu gördüm. Ailem rüya gördüğümü söyleyerek benim uykuya dalmamı söyledi."
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6. "16 yaşımdayken ablamla arabadaydık. Eve dönerken, ablam hiçbir deneyimim olmadığı halde bana araba kullanmayı öğretmek istedi. Kullanmaya başladım ancak rampadan aşağı inerken frene basmam gerektiğini söylemedi. Arabamız yuvarlandı ve bir ağaca çarptık."
7. "Annem öldüğünde 16 yaşındaydım. 21 yaşındayken, büyüdüğüm yerden iki saat uzaklıkta küçük bir daireye taşındım. Bir sabah, keyifsiz hissediyordum ve annemin üç yıllık kanserle mücadelesini düşünerek durumu daha da kötüleştirdim. Ağlamaya başladım ve o an annemi çok özlüyordum. Birden telefon çaldı. Açtım ve bir kadın, 'Lois orada mı?' diye sordu."
8. "Birkaç yıl önce, sabah saat 5:45 civarı tren istasyonuna doğru yürüyordum. Sokaklar çoğunlukla karanlıktı. Tren platformunun üzerinde uçan bir şey fark ettim. Devasa, kanatlı bir böcek gibiydi. Yaşadığım yerde bu kadar büyük böceklerin olması mümkün değil. Benden başka kimse yoktu ama ben ne gördüğümü biliyorum."
9. "Haftasonları her zaman gittiğim bir alışveriş merkezine gitmiştim. Genellikle yoğun trafiğe sahip olan dört şeritli yol bu saatte sadece birkaç aracın geçtiği bir durumdaydı. Ben sol şeritte gidiyordum. Önümde iki araç vardı. Aniden bir ses duydum, 'yeşil arabanın arkasına geç' dedi."
10. "Ben okula başlamadan önce, annem çok değerli bir şey kaybetti. Birkaç gün boyunca kayıptı. Kaybettiği şeyi garajdaki bir rafta bulduğumla ilgili bir rüya gördüm. Ertesi gün, annem kayıp eşyası hakkında üzülürken, ona nerede olduğunu bildiğimi söyledim ve rüyamda olduğu gibi garaja gidip onu buldum. Annem, nasıl bildiğimi sordu ve bunun bir rüya olduğuna inanmadı. Otuz yıl sonra, kayıp şeyin ne olduğunu hatırlayamadığım için ona bu olayı hatırlayıp hatırlamadığını sordum ama olayı hiç hatırlamadığını söyledi."
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11. "Yaklaşık on yaşındayken, bir gece uyandım ve yatak odamın köşesinde siyah bir figürün kırmızı gözleri olduğunu gördüm. Işıkları açtım ve ebeveynlerimin yatak odasına koştum. O zamanlar yaşadığımız ev, babamın büyüdüğü evdi. Bana o da zamanında benzer şeyleri gördüğünü söyledi. Ben çocukken mantıksız korkular yaşardım. Bir şeyler görüp, sesler duyardım."
12. "Çocukken anneme çok benzeyen bir kadınla ilgili rüya gördüm. Rüyada kadın bana annemin kız kardeşi olduğunu ve adını söyledi. Bu olay 1960'ların başında gerçekleşti. Uyandıktan sonra rüyayı anneme anlattım ve o da 'aynı isimde bir kız kardeşim vardı, 9 yaşındayken öldü.' dedi. Yetişkin olduktan sonra biraz aile araştırması yaptım. Ölüm belgesini buldum. 1921 yılında 11 yaşında ölmüştü."
13. "Babaannem 30 yaşındayken bir ameliyat geçirmesi gerekmiş. Ameliyat sırasında anestezi altındayken babasıyla ilgili bir rüya görmüş. Rüyada babası yanına gelmiş ve onu ne kadar çok sevdiğini, her şeyin iyi olacağını söylemiş. Her zaman bu rüyanın ona huzur verdiğini ve çok gerçek hissettiğini anlatır. Ameliyat sonrasında uyandığında, eşi, kötü bir haberi olduğunu söylemiş. Babası ameliyat sırasında vefat etmişti. O zaman, 'biliyorum, benim yanımdaydı demiş'. İlginç olan şu ki ben bir hemşireyim ve anestezi için verilen ilaçların rüya görmeyi veya hatırlamayı imkansız kıldığını biliyorum. Bu olay beni hala ürpertiyor."
14. "Bir gece, yaklaşık saat 03.00 sularında gök gürültülü fırtına beni uyandırdı. Bu yüzden bir süre dışarıyı izledim. Orada dururken, yıldırımın birkaç kilometre uzakta bir şeye çarptığını gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum, ama çarptığında, bir futbol sahası kadar büyük mavi bir kubbe, yaklaşık üç saniye boyunca aydınlandı ve sonra kayboldu. Ne yazık ki, bunu gören sadece ben ve köpeklerimdi."
15. "Babam, huzurevine yatırılmadan önce son kez eve gelmişti. Onu eve taşırken, teyzemin merdivenlerinin her iki yanını çerçeveleyen iki alev gördüm. İlk başta bunların bir aracın arka stop lambalarının yansıması olduğunu düşündüm ancak aracın girebileceği bir araba yolu olmadığı için bu imkansızdı. Tekrar baktım ve alevler yok oldu."
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16. "Birkaç yıl önce, işten eve dönerken apartmanımın önündeki yoldan karşıya geçiyordum. Yaya geçidindeydim ve yeşil ışık yanıyordu, yani kural dışı bir şey yapmıyordum. Sokak ortasına neredeyse gelmiştim ki, sağa dönecek araç, hızla arabayı üstüme sürdü. Bana çarpacağından emindim. Araba benden santimetreler uzaklıktaydı ki aniden kendimi bir kuvvetin geriye doğru ittiğini ve tehlikeden uzaklaştığımı hissettim. O gün kesinlikle beni koruyan bir şey veya birisi vardı."
17. "Bir gece büyük bir parti yapmış ve saat 01:00 gibi yatağa gitmiştik. 03:00 civarında müthiş bir susuzlukla uyandım ve mutfağa gittim. Pencereden dışarıya baktığımda, beyaz kıyafet giymiş yaşlı bir çiftin masalardan birinde oturduğunu gördüm."
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