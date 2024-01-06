Başlarına Gelen Birbirinden Ürkütücü Olayları Anlatarak Tüylerimizi Diken Diken Eden 17 Kişi

'Onların komşuya ziyarete geldiklerini düşündüm. Yemek isterler mi diye sordum. İkisi de evet dedi. Hala tuhaf bir şey düşünmüyordum ve her birine bir tabak yemek hazırladım. Kapımızdan otoparka doğru dört basamağı inmeye başlamıştım. Elimde tabaklar vardı. Bir şeyler söylemeye başladım ama ikisi de birden yok olmaya başladı. Dört basamağı indiğimde, tamamen kaybolmuşlardı! Elimdeki tabaklar yere düştü. Hemen evime koştum ve kapıyı emniyet kilidiyle kapattım! Beni hiçbir şey bu kadar korkutmamıştı.'