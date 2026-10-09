İdamdan Sağ Kurtulan Christa Pike Yürümeye ve Yemek Yemeye Başladı
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ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de enjeksiyonla idam edilmeye çalışılan, iki doz pentobarbital verilmesine rağmen hayatta kalan 50 yaşındaki Christa Pike'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Avukatlarına göre Pike, yoğun bakımdaki zor günlerin ardından yardımla yürümeye ve yemek yemeye başladı. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı hâlde izlenen kadın, 6 Ekim Salı günü gözlerini açmış ve konuşabilmişti. Tennessee, yaklaşık 200 yıl sonra ilk kez bir kadını idam edecekti. Başarısız infaz eyaleti de karıştırdı: Vali Bill Lee yıl sonuna kadar planlanan idamları erteledi, Düzeltme Dairesi'nin başındaki isim görevinden istifa etti.
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Pike perşembe günü yardımla yürüdü ve düzenli yemek yemeye başladı
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Damar yolları yanlış yerleştirilmiş olabilir, kollarda yanık ve kabarcıklar oluştu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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