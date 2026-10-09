İdamdan Sağ Kurtulan Christa Pike Yürümeye ve Yemek Yemeye Başladı

Avukatların 8 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Pike'ın kolları iyileşiyor, hareket ve güç kazanıyor. Akciğerlerinin temiz olduğu belirtilen kadın, düzenli bir diyetle beslenmeye başladı. İlk adımlarını bir gün önce, çarşamba günü atmıştı ancak bunlar kısıtlıydı. Perşembe günü ise yine birinin desteğiyle yürüdü.

Hukuk ekibi, Pike'ın bilincini yeniden kazandığı ilk günlerde tablonun çok daha ağır olduğunu hatırlattı. Zatürre, kan pıhtısı ve yutma güçlüğü bulunan kadın, kollarını ve ellerini de oynatamıyordu. Bir hafta içinde gelinen nokta, avukatların ifadesiyle 'dikkat çekici bir fiziksel iyileşme'.