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İdamdan Sağ Kurtulan Christa Pike Yürümeye ve Yemek Yemeye Başladı

İdamdan Sağ Kurtulan Christa Pike Yürümeye ve Yemek Yemeye Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 11:18
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ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de enjeksiyonla idam edilmeye çalışılan, iki doz pentobarbital verilmesine rağmen hayatta kalan 50 yaşındaki Christa Pike'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Avukatlarına göre Pike, yoğun bakımdaki zor günlerin ardından yardımla yürümeye ve yemek yemeye başladı. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı hâlde izlenen kadın, 6 Ekim Salı günü gözlerini açmış ve konuşabilmişti. Tennessee, yaklaşık 200 yıl sonra ilk kez bir kadını idam edecekti. Başarısız infaz eyaleti de karıştırdı: Vali Bill Lee yıl sonuna kadar planlanan idamları erteledi, Düzeltme Dairesi'nin başındaki isim görevinden istifa etti.

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Pike perşembe günü yardımla yürüdü ve düzenli yemek yemeye başladı

Pike perşembe günü yardımla yürüdü ve düzenli yemek yemeye başladı

Avukatların 8 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Pike'ın kolları iyileşiyor, hareket ve güç kazanıyor. Akciğerlerinin temiz olduğu belirtilen kadın, düzenli bir diyetle beslenmeye başladı. İlk adımlarını bir gün önce, çarşamba günü atmıştı ancak bunlar kısıtlıydı. Perşembe günü ise yine birinin desteğiyle yürüdü.

Hukuk ekibi, Pike'ın bilincini yeniden kazandığı ilk günlerde tablonun çok daha ağır olduğunu hatırlattı. Zatürre, kan pıhtısı ve yutma güçlüğü bulunan kadın, kollarını ve ellerini de oynatamıyordu. Bir hafta içinde gelinen nokta, avukatların ifadesiyle 'dikkat çekici bir fiziksel iyileşme'.

Damar yolları yanlış yerleştirilmiş olabilir, kollarda yanık ve kabarcıklar oluştu

Damar yolları yanlış yerleştirilmiş olabilir, kollarda yanık ve kabarcıklar oluştu

Pike'ın avukatları, infaz sırasında yaşananları da bir kez daha anlattı. İddialarına göre infaz ekibinden hiçbir üye, damar yollarının yanlış yerleştirildiğini fark etmedi. Uzmanlar da ilacın kana karışmak yerine dokuda birikmiş olabileceğini düşünüyor. Pike'ın kollarında yanıklar ve kabarcıklar oluştu; avukat Randy Spivey elleri için 'şişirilmiş bir cerrahi eldiven gibi' ifadesini kullandı.

İyileşmenin her yönü aynı hızda ilerlemiyor. Pike'ın dikkatini toplamakta ve hatırlamakta zorlandığı, zihninin hâlâ 'bulanık' olduğu aktarıldı. Hukuk ekibine göre kalıcı hasar riski de sürüyor. Avukatlar, Pike'ın başarısız bir infazdan sağ çıkmanın getirdiği derin bir psikolojik travmayla da uğraştığını söylüyor.

Avukatlar Vali Lee'den ölüm cezasının müebbet hapse çevrilmesini istiyor

Avukatlar Vali Lee'den ölüm cezasının müebbet hapse çevrilmesini istiyor

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı Knoxville'de öldürmekten mahkûm edilmişti. Ölüm cezası 1996'da verildi. Avukatlarının 'Pike bir daha asla infaz girişimine maruz bırakılmamalı' talebi ise Vali Lee'nin masasında: Cezanın şartlı tahliyesiz müebbet hapse çevrilmesini istiyorlar.

Tennessee'nin Pike'ı yeniden idam etmeye çalışıp çalışmayacağı belli değil. Eyaletin avukatlarından Will Ayers, şu an Pike için bekleyen bir infaz emri bulunmadığını doğruladı. Vali Lee ise yaşananların usul bakımından incelenmesini istedi. Yetkililer, aksilikle ilgili şimdilik bir açıklama yapmadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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