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Başarılı İnsanların Bir Günü Nasıl Geçiyor?

etiket Başarılı İnsanların Bir Günü Nasıl Geçiyor?

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 09:01

Başarılı insanlarla geriye kalanları ayıran temel faktör günlük rutinlerimiz olabilir mi? Gelin başarılı insanların günlük rutinlerine gereğinden fazla yaklaşıp sırlarını birlikte öğrenelim! 🧐

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Erken kalkmanın başarıyla bir ilişkisi olsa gerek!

Erken kalkmanın başarıyla bir ilişkisi olsa gerek!

Erken kalkmanın verimliliği ve odaklanmayı arttırdığı araştırmalarla kanıtlanmış bir durum. Bu açıdan bakıldığında başarılı insanların büyük oranda güneş doğmadan önce uyanıyor olması şaşırtıcı değil. Acun hariç. 😅

Ne dersiniz, sizce de erken kalkmanın başarıyla direkt olarak bir ilişkisi olabilir mi? 🤔

Fiziksel egzersiz ve hareket olmazsa olmaz!

Başarılı insanların rutinlerinde en önemli yere sahip olgulardan biri hareketli bir yaşam ve düzenli egzersiz olabilir. Konuya yalnızca spor salonu üyeliği ya da vücut geliştirme olarak bakmak doğru değil. 

Başarılı insanların hayatlarını mercek altına aldığınızda genellikle bir spor dalına olan tutkuyu ya da düzenli koşu, yoga gibi faaliyetlere karşı olan disiplini görebilirsiniz. ⛷

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı oldukça popüler!

Avokado tost, protein deposu bir smoothy ya da birbirinden lezzetli ve sağlıklı yulaf kombinasyonları... 🥑🥦 🍌

İstediğiniz başarılı ismi ya da influencer'ı seçin, rutinlerinden çıkarımlarınızı yapın. Sağlıklı beslenme ve düzgün bir diyet hem gün içinde ihtiyaç duyacağınız enerjiyi hem de konsantrasyonu sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Rutinin belki de en önemli ayağı: Planlama ve organizasyon

Başarılı insanların belki de en iyi yaptığı şeylerin başında kendi zamanlarını optimumda kullanmak geliyor. Kendini iyi tanıyarak gününü en verimli şekilde geçirecek yolları keşfetmek, başarıya giden yolda adım atmak için olmazsa olmaz. Kendinizin 'en iyi' versiyonuna ulaşacak planlamayı yapmak, yola çıkmak demektir.

Meditasyon ve zihinsel hazırlık: Büyük resmi görmek? 🧐

Meditasyon ve zihinsel hazırlık: Büyük resmi görmek? 🧐

Çok başarılı insanların ve milyonerlerin alışkanlıkları arasında meditasyon önemli bir yere sahip. Zihni temizlemek ve çemberin dışından düşünebilmek gerçekten başarıya giden yolda önemli bir adım olabilir. 

Belki de tüm bu rutin gerçekten büyük resmi görmeye ve sıradaki adımları ona göre adım atmaya yardımcı oluyordur, kim bilir! 🤷‍♀️

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Ara verme ve dinlenme sanatı 🏖

Ara verme ve dinlenme sanatı 🏖

Kısa ya da uzun molalar, tatiller, kafayı dağıtmaya yarayan çeşitli faaliyetler... Bunların tamamı başarılı insanların rutinlerinin bir parçası. 

Dinlenmek, eğlenmek ve yenilenmek başarılı olmak için olmazsa olmazlar arasında. Nitekim, başarılı insanların mola verme ve dinlenme konularında ne kadar yetenekli olduklarını paylaştıkları hikayelerden görmek mümkün!

'Networking' konusunu yaşam tarzı haline getirmek başarının en önemli anahtarı olabilir.

Yaptığın işte başarılı olmak kadar önemli bir konu daha varsa o da doğru insanları tanımaktır. Sıfırdan milyoner olan kişilere baktığınızda birçoğunun daha yola çıkmadan önce doğru insanlarla arkadaş olduğunu görebilirsiniz. İşin olmazsa olmaz tarafı ise 7-24 network yapmaya ve çevrelerini genişletmeye devam etmeleri! 😮

Z Raporu: Olan biteni gözden geçirme ve planlama 🤫

Başarılı insanların birbirine çok benzeyen rutinleri arasındaki enteresan maddelerden biri de günün özetini çıkartmaları, başarılı bir günün tatminini hissetmeleri ve yeni güne bu şekilde hazırlanmaları. 

Nasıl bir gün geçirirseniz geçirin, akşamları günün bir kez daha üzerinden geçmek ve tüm deneyimleri doğru kategorize ettiğinden emin olmak önemli. En azından başarılı insanlar için öyle! 🏆

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