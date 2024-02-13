Başakşehir Belediyesi’nin Taziye Mesajında “Büyükşehir Belediyesi” Vurgusu Tepki Çekti
Başakşehir Belediyesi’nin Taziye Mesajında “Büyükşehir Belediyesi” Vurgusu Tepki Çekti
AK Partili Başakşehir Belediyesi, ilçede meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için yayınladığı taziye mesajında büyükşehir belediyesine yer vermesi sosyal medyada gündem oldu.
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Başakşehir Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Cilan’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrasında sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.
Belediye, taziye mesajında kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olduğunu da belirtti.
Belediye sonrasında ise paylaştığı mesajı sildi 👇
Belediyenin paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu 👇
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