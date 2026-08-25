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Barcelona'nın 'Kuzey Kıbrıs' İlanı Rumları Çıldırttı: UEFA'ya Acil Çağrı

Barcelona'nın 'Kuzey Kıbrıs' İlanı Rumları Çıldırttı: UEFA'ya Acil Çağrı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 13:07
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İspanyol devi Barcelona'nın, altyapı kampı için adres olarak resmen 'Kuzey Kıbrıs'ı işaret etmesi adada diplomatik ve sportif bir krize yol açtı. İptal için UEFA ve İspanya hükümeti nezdinde harekete geçen Güney Kıbrıs cephesi, dev organizasyonu durdurmanın yollarını arıyor.

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Dünya futbolunun en büyük markalarından biri olan Barcelona, yetenekli gençleri keşfetmek ve eğitmek amacıyla rotasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevirdi.

Dünya futbolunun en büyük markalarından biri olan Barcelona, yetenekli gençleri keşfetmek ve eğitmek amacıyla rotasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevirdi.

Kulübün resmi altyapı platformu Barça Academy üzerinden yapılan duyuruda, kamp adresinin doğrudan 'Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs' (Northern Cyprus) olarak vurgulanması tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti. Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinin ev sahipliği yapacağı ve 7-11 ile 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu prestijli organizasyon, adadaki spor tutkunlarında büyük bir heyecan yarattı. Ancak Katalan ekibinin resmi internet sitesinde KKTC'yi açıkça belirten ifadeler kullanması, adanın güneyinde deprem etkisi yarattı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi ve siyasi aktörleri, uluslararası alanda ses getiren bu spor etkinliğini engellemek için hızla diplomatik bir  süreç başlattı. Aşırı sağcı ELAM partisi, hem Rum Dışişleri Bakanlığı'nı hem de İspanya hükümetini göreve çağırarak kampın derhal iptal edilmesini talep etti. Siyasi hamlelerle yetinmeyen Rum kesimi, sportif düzeyde de devreye girerek Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP) aracılığıyla konuyu UEFA'ya taşıdı. Federasyon yetkilileri, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek böyle bir faaliyetin FIFA ve UEFA tüzüklerine aykırı olduğunu öne sürerek resmi bir engelleme talebinde bulundu. Bu kriz ortamı Yunan ve Rum medyasında da geniş yankı bulurken, To Vima gibi gazeteler haberi okuyucularına 'Barcelona'ya Türk işgali altındaki bölgede kamp tepkisi' gibi kışkırtıcı başlıklarla servis etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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