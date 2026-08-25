Barcelona'nın 'Kuzey Kıbrıs' İlanı Rumları Çıldırttı: UEFA'ya Acil Çağrı

Kulübün resmi altyapı platformu Barça Academy üzerinden yapılan duyuruda, kamp adresinin doğrudan 'Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs' (Northern Cyprus) olarak vurgulanması tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti. Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinin ev sahipliği yapacağı ve 7-11 ile 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu prestijli organizasyon, adadaki spor tutkunlarında büyük bir heyecan yarattı. Ancak Katalan ekibinin resmi internet sitesinde KKTC'yi açıkça belirten ifadeler kullanması, adanın güneyinde deprem etkisi yarattı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi ve siyasi aktörleri, uluslararası alanda ses getiren bu spor etkinliğini engellemek için hızla diplomatik bir süreç başlattı. Aşırı sağcı ELAM partisi, hem Rum Dışişleri Bakanlığı'nı hem de İspanya hükümetini göreve çağırarak kampın derhal iptal edilmesini talep etti. Siyasi hamlelerle yetinmeyen Rum kesimi, sportif düzeyde de devreye girerek Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP) aracılığıyla konuyu UEFA'ya taşıdı. Federasyon yetkilileri, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek böyle bir faaliyetin FIFA ve UEFA tüzüklerine aykırı olduğunu öne sürerek resmi bir engelleme talebinde bulundu. Bu kriz ortamı Yunan ve Rum medyasında da geniş yankı bulurken, To Vima gibi gazeteler haberi okuyucularına 'Barcelona'ya Türk işgali altındaki bölgede kamp tepkisi' gibi kışkırtıcı başlıklarla servis etti.