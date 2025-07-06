Barbaros Hayrettin Paşa: Akdeniz’i Osmanlı’ya Mühürleyen Kızıl Sakalın Efsanesi
“Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur.” — Barbaros Hayrettin Paşa
Bir düşünün… Gökyüzü Akdeniz üzerinde mor bir perde gibi çökerken donanmanın ahşap direkleri rüzgârda gıcırdıyor. Dalgalar köpürerek kalyonlara çarpıyor. Ve önde, sakalları kızıl alev gibi parlayan bir adam; gözleri ufukta, zaferin izini sürüyor.
Bu, Barbaros Hayrettin Paşa’nın hikayesi. Osmanlı’yı bir kara imparatorluğundan deniz imparatorluğuna taşıyan kaptanın öyküsü.
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