Barbaros Hayrettin Paşa: Akdeniz’i Osmanlı’ya Mühürleyen Kızıl Sakalın Efsanesi

Zaferlerden sonra Barbaros İstanbul’a döndü. Beşiktaş’ta bir yalı yaptırdı. Kanuni’nin divanına katıldı, denizcilikle ilgili tavsiyeler verdi.

Artık yaşlanmıştı ama ateşi sönmemişti. Gözleri hep ufukta, gemilerde, denizlerdeydi.

1546’da İstanbul’da öldü. Cenazesi Beşiktaş’taki türbesine gömüldü.

Bugün bile Donanma Komutanlığı onun huzuruna çıkarak sefere çıkar.

Barbaros Acımasız mı Adaletli mi?

Avrupalılar onu “barbar” olarak tanıtırken, Osmanlı kaynakları “adaletli bir korsan” der.

Esir aldığı Avrupalı denizcileri köle pazarına satardı ama fidye ödeyenleri serbest bırakırdı. Müslüman esirleri kurtarır, Osmanlı’ya getirirdi.

Korsanlık onun için sadece ganimet değil, bir stratejiydi.

Önemli Sözleri ve Denizcilik Felsefesi

“Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur.”

Bir Osmanlı denizcilik doktrini inşa etti. Sadece savaş gemileri değil, tersaneler, haritalar, denizciler yetiştirdi.

Bugün bile Tersane-i Amire onun vizyonunun bir mirasıdır.

• Avrupa denizcilik tarihinde “Barbarossa” korkunç bir isimdir.

• Osmanlı tarihinde ise imparatorluğu küresel güç yapan komutandır.

• Akdeniz’de Osmanlı egemenliği 16. yüzyıl boyunca onun kurduğu sistemle devam etti.