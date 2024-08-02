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Bangladeş’te İnternet Açıldı, Sosyal Medya Kapandı: Protestolarda 147 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş’te İnternet Açıldı, Sosyal Medya Kapandı: Protestolarda 147 Kişi Hayatını Kaybetti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.08.2024 - 14:20 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 14:36

Bangladeş’te hükümet, kamuya alıncak işçilerin kotalarında değişiklik yapınca halk protestolara başlamıştı. Bangladeş hükümeti, artan protestolar nedeniyle yurt genelinde internet kesintilerine başvurmuştu. Bangladeş’te internet yeniden açıldı ancak küçük bir farkla. Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya sitelerine erişim engellendi.

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Pakistan’da hükümet başkanı Şeyh Hasina Vecid, kamuya alımlarında değişiklik yapacak yasa tasarını onaylaması sonrasında ülke genelinde özellikle öğrencilerin katılımıyla protestolar başlamıştı.

Pakistan’da hükümet başkanı Şeyh Hasina Vecid, kamuya alımlarında değişiklik yapacak yasa tasarını onaylaması sonrasında ülke genelinde özellikle öğrencilerin katılımıyla protestolar başlamıştı.

Hükümet, artan protestoları kontrol altına almak için “internetin fişini çekmiş” ve ülkede yaklaşık 11 gün boyunca internet sınırlı kullanılmıştı.

Hükümet, artan protestoları kontrol altına almak için “internetin fişini çekmiş” ve ülkede yaklaşık 11 gün boyunca internet sınırlı kullanılmıştı.

Telekomünikasyon ve Bilgi İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zunaid Ahmed Palak’ın açıklaması sonrasında ülkede internet kesintisi sona ermişti.

Telekomünikasyon ve Bilgi İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zunaid Ahmed Palak’ın açıklaması sonrasında ülkede internet kesintisi sona ermişti.

Ancak Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube, Instagram gibi özellikle öğrencilerin haberleşmek için kullandığı sosyal medya sitelerine erişim engeli getirildi.

Ancak Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube, Instagram gibi özellikle öğrencilerin haberleşmek için kullandığı sosyal medya sitelerine erişim engeli getirildi.

Bangladeş’te yaşanan protestolar sebebiyle sokağa çıkma yasağı da ilan edilmiş ve toplamda 147 kişi hayatını kaybetmişti.

Bangladeş’te yaşanan protestolar sebebiyle sokağa çıkma yasağı da ilan edilmiş ve toplamda 147 kişi hayatını kaybetmişti.

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