Bangladeş’te İnternet Açıldı, Sosyal Medya Kapandı: Protestolarda 147 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş’te hükümet, kamuya alıncak işçilerin kotalarında değişiklik yapınca halk protestolara başlamıştı. Bangladeş hükümeti, artan protestolar nedeniyle yurt genelinde internet kesintilerine başvurmuştu. Bangladeş’te internet yeniden açıldı ancak küçük bir farkla. Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya sitelerine erişim engellendi.