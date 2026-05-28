article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Hediye
Balkonunuzu Evin En Havalı Köşesine Dönüştürecek Öneriler

etiket Balkonunuzu Evin En Havalı Köşesine Dönüştürecek Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.05.2026 - 01:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaşam alanlarımızı balkonlara, teraslara taşımaya başladık. Sadece birkaç küçük dokunuşla balkonu sıradan bir yer olmaktan çıkarıp adeta o çok sevdiğimiz bohem kafelerin havasına sokmak aslında çok kolay. Hem konforunuzu artıracak hem de akşam kahvelerinize harika bir atmosfer katacak en popüler dekoratif yardımcıları bir araya getirdik. Balkonunuzu baştan yaratmadan önce bu listeye mutlaka göz atın!

Bu içerik 27.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balkonunuza anında o çok sevilen bohem ve sıcak atmosferi kazandırın!

Balkonunuza anında o çok sevilen bohem ve sıcak atmosferi kazandırın!

Doğal hasır ve makrome dokusunu konik püsküllerle birleştiren bu rustik avize, balkon aydınlatmasını sıradanlıktan çıkararak akşam oturmaları için son derece samimi ve loş bir ortam yaratıyor.

Hasır ve Makrome Bohem Rustik Konik Püsküllü Avize

Rüzgarın tatlı esintisine huzur veren metalik melodilerle eşlik edin!

Rüzgarın tatlı esintisine huzur veren metalik melodilerle eşlik edin!

Dış mekan kullanımı için tasarlanan 31.5 inçlik bu melek figürlü metal rüzgar çanı, dört adet özel borusu sayesinde balkonunuza hem görsel bir şıklık katıyor hem de esintili günlerde dinlendirici bir ses sunuyor.

Melek Metal Rüzgar Çanları

Duvarlardaki o boş ve soğuk görüntüyü Pinterest tarzı bir şıklıkla doldurun!

Duvarlardaki o boş ve soğuk görüntüyü Pinterest tarzı bir şıklıkla doldurun!

El emeği dokusuyla öne çıkan bu bohem makrome duvar süsü, balkon duvarlarına ya da saksı kenarlarına asıldığında ortama anında o çok sevilen samimi iskandinav havasını katıyor.

Mihriay Pinterest Tarzi Bohem Makrome Duvar Süsü

Dilediğiniz an katlayıp kaldırabileceğiniz konforlu bir güneşlenme köşesi yaratın!

Dilediğiniz an katlayıp kaldırabileceğiniz konforlu bir güneşlenme köşesi yaratın!

İki adet şezlong ve bir adet masadan oluşan bu pratik katlanır şezlong seti, dar balkonlarda veya teraslarda bile yer kaplamadan, günün her saati kitap okuma ve güneşlenme keyfi yapmanızı sağlıyor.

Ayzenbi Aria Katlanır İkili Şezlong ve Masa Seti

Elektrik faturası derdi olmadan balkonunuzu geceleri ışıl ışıl bir masal diyarına dönüştürün!

Güneş energiyle çalışan 7 metre uzunluğundaki 50 LEDli bu kristal sarı gün ışığı solar lamba, hiçbir prize ihtiyaç duymadan hava karardığı an otomatik devreye girerek balkonunuzu harika şekilde aydınlatıyor.

Solar Gün Işığı Güneş Enerjili Kristal Bahçe Lambası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dışarıdan gelen meraklı gözleri tamamen engelleyerek kendinize özel bir alan oluşturun!

Dışarıdan gelen meraklı gözleri tamamen engelleyerek kendinize özel bir alan oluşturun!

75 cm yüksekliğinde ve 400 cm genişliğinde olan bu doğal bambu kamış çit, balkon demirlerine kolayca bağlanarak hem tam bir mahremiyet alanı sağlıyor hem de arkasındaki kötü görüntüyü kamufle ediyor.

Bişkin Bambu Kamış Hasır Balkon Çiti

Yumuşacık minderleri ve katlanır tasarımıyla en dar alanlara bile konforu taşıyın!

Yumuşacık minderleri ve katlanır tasarımıyla en dar alanlara bile konforu taşıyın!

Sırt ve oturak minderleriyle birlikte gelen bu üçlü bistro set, katlanabilir yapısı sayesinde sabah kahvaltılarından sonra kolayca kapanarak küçük balkonlarda hareket özgürlüğü yaratıyor.

Meya Dekor Minderli Katlanır Masa Sandalye Bistro Seti

Eski balkon mobilyalarınıza küçük bütçelerle anında dinamik bir hava katın!

Eski balkon mobilyalarınıza küçük bütçelerle anında dinamik bir hava katın!

Enerjik çizgileri ve renkli modern desenleriyle öne çıkan bu dörtlü kırlent kılıfı seti, balkon sandalyelerinizin veya koltuklarınızın havasını bir anda değiştirerek konforlu bir oturma alanı sunuyor.

SasoHome Enerjik Çizgiler Renkli Modern Desenli 4lü Kırlent Kılıfı

Akşam kahvelerinize eşlik edecek harika bir koku ve mum ışığı köşesi kurun!

Akşam kahvelerinize eşlik edecek harika bir koku ve mum ışığı köşesi kurun!

İçerisinde çizgili vazosu, dekoratif mumluğu, tealight mumları ve oda kokusu bulunuz bu beşli set, balkon masanızın üzerinde son derece estetik ve romantik bir köşe yaratmanıza yardımcı oluyor.

Aymumi Home Dekoratif 5li Mum Vazo ve Oda Kokusu Seti

En sevdiğiniz küçük saksıları ve anıları balkon duvarında şıkça sergileyin!

En sevdiğiniz küçük saksıları ve anıları balkon duvarında şıkça sergileyin!

Doğal ahşap rafı ve beş parçalı oval tablo setini bir arada sunan bu şık tasarım, balkon duvarlarını sıradanlıktan çıkarıp harika bir galeri alanına dönüştürüyor.

Wooden Factory Semplice Duvar Raflı 5 Parça Tablo Seti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balkon zeminindeki o eski ve soğuk fayans görüntüsünü lüks bir ahşap sıcaklığıyla kaplayın!

Balkon zeminindeki o eski ve soğuk fayans görüntüsünü lüks bir ahşap sıcaklığıyla kaplayın!

Teak ağacının suya ve dış mekana dayanıklı masif dokusunu taşıyan bu 30 x 30 cm boyutundaki geçmeli yer karoları, hiçbir usta gerektirmeden birbirine kilitleniyor ve balkon zeminine anında o hayalini kurduğunuz sıcak deck havasını kazandırıyor.

Gunbo Home Teak Ağacı Masif Yer Karosu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın