Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri
Kişisel bakımda kaliteden ödün vermeyenlerin sepetlerine en çok eklediği, etkisi kanıtlanmış yıldız ürünleri keşfetmeye hazır mısın? İşte haftanın öne çıkanları:
Bu içerik 09.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi, tamamen bitkisel ve vegan içeriğiyle hem bebekler hem de hassas ciltli yetişkinler için bu haftanın zirvesinde.
Flormar Stay Perfect Likit Kapatıcı, yüksek pigmentasyonu ve yarı mat bitişiyle kusursuz bir ten makyajının anahtarı oluyor.
Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick, efsanevi Velvet Teddy rengiyle dudaklara yoğun renk ve nemlendirme sağlıyor.
Avene Güneş Koruyucu Sprey Spf 50+, 200 ml'lik avantajlı boyu ve pratik kullanım sunan sprey formuyla yaz öncesi stoklanıyor.
Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi seti, evde spa keyfi yapmak isteyenlerin bu hafta sepetinden eksik olmuyor.
Estee Lauder Advanced Night Repair Gece Serumu, 20 ml'lik boyuyla yaşlanma karşıtı bakımda altın standart olmaya devam ediyor.
Kerastase Genesis Bain Nutri-Fortifiant Şampuan, dökülme karşıtı etkisi ve özel hediye fırsatlarıyla profesyonel bakımı banyonuza getiriyor.
Kiko Sculpting Touch Creamy Stick Kontür, Anneler Günü'ne özel %30 indirim ve ek kupon fırsatlarıyla sizi bekliyor.
OSiS+ Dust it Matlaştırıcı Pudra, saçlara anında hacim ve mat bir doku katarak şekillendirme dünyasında fark yaratıyor.
Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu, Cool Mint aromasıyla dişlerdeki lekeleri giderirken ferah bir nefes sağlıyor.
L'Oreal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten, cildi kapatırken aynı zamanda içeriğindeki bileşenlerle besliyor.
