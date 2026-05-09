article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
, Hediye
Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.05.2026 - 11:46

Kişisel bakımda kaliteden ödün vermeyenlerin sepetlerine en çok eklediği, etkisi kanıtlanmış yıldız ürünleri keşfetmeye hazır mısın? İşte haftanın öne çıkanları:

Bu içerik 09.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi, tamamen bitkisel ve vegan içeriğiyle hem bebekler hem de hassas ciltli yetişkinler için bu haftanın zirvesinde.

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi, tamamen bitkisel ve vegan içeriğiyle hem bebekler hem de hassas ciltli yetişkinler için bu haftanın zirvesinde.

SPF 50+ koruması, antioksidan etkisi ve leke karşıtı özelliğiyle öne çıkan bu nemlendirici krem, cildi güneşin zararlı etkilerinden korurken doğal içeriğiyle güven veriyor.

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi (50 ml)

Flormar Stay Perfect Likit Kapatıcı, yüksek pigmentasyonu ve yarı mat bitişiyle kusursuz bir ten makyajının anahtarı oluyor.

Flormar Stay Perfect Likit Kapatıcı, yüksek pigmentasyonu ve yarı mat bitişiyle kusursuz bir ten makyajının anahtarı oluyor.

002 Light tonuyla bu hafta en çok satanlar listesine giren bu kapatıcı, göz altındaki yorgunluk izlerini ve cilt kusurlarını doğal bir şekilde gizlemek isteyenlerin favorisi.

Flormar Stay Perfect Likit Kapatıcı

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick, efsanevi Velvet Teddy rengiyle dudaklara yoğun renk ve nemlendirme sağlıyor.

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick, efsanevi Velvet Teddy rengiyle dudaklara yoğun renk ve nemlendirme sağlıyor.

Yenilenen ipeksi mat formülüyle dudakları kurutmadan gün boyu kalıcılık sunan bu ikonik ruj, her makyaj çantasına girmeyi hak eden zamansız bir klasik.

Mac Velvet Teddy Silky Matte Lipstick

Avene Güneş Koruyucu Sprey Spf 50+, 200 ml'lik avantajlı boyu ve pratik kullanım sunan sprey formuyla yaz öncesi stoklanıyor.

Avene Güneş Koruyucu Sprey Spf 50+, 200 ml'lik avantajlı boyu ve pratik kullanım sunan sprey formuyla yaz öncesi stoklanıyor.

Hassas ciltler için geliştirilen yüksek koruma faktörlü bu sprey, vücudun her noktasına kolayca uygulanabilmesiyle güneşten korunmayı konforlu hale getiriyor.

Avene Güneş Koruyucu Sprey Spf 50+

Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi seti, evde spa keyfi yapmak isteyenlerin bu hafta sepetinden eksik olmuyor.

Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi seti, evde spa keyfi yapmak isteyenlerin bu hafta sepetinden eksik olmuyor.

Farklı içeriklere sahip 10 maskeden oluşan bu set, cildin nem ihtiyacını karşılarken tazelik ve aydınlık kazandırarak haftalık bakım rutinini tamamlıyor.

Mjcare 10'lu Karışık Yüz Maskesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Estee Lauder Advanced Night Repair Gece Serumu, 20 ml'lik boyuyla yaşlanma karşıtı bakımda altın standart olmaya devam ediyor.

Estee Lauder Advanced Night Repair Gece Serumu, 20 ml'lik boyuyla yaşlanma karşıtı bakımda altın standart olmaya devam ediyor.

Cildi gece boyunca onaran ve yenileyen bu güçlü serum, düzenli kullanımda daha sıkı, parlak ve genç bir görünüm vadeden haftanın en popüler yatırım ürünlerinden biri.

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu

Kerastase Genesis Bain Nutri-Fortifiant Şampuan, dökülme karşıtı etkisi ve özel hediye fırsatlarıyla profesyonel bakımı banyonuza getiriyor.

Kerastase Genesis Bain Nutri-Fortifiant Şampuan, dökülme karşıtı etkisi ve özel hediye fırsatlarıyla profesyonel bakımı banyonuza getiriyor.

3000 TL üzeri alışverişlerde şık bir kozmetik çantası, 5000 TL üzerinde ise plaj çantası hediye edilen bu kampanya döneminde, zayıf saç tellerini güçlendiren bu şampuanı kaçırmayın.

Kerastase Genesis Güçlendirici Şampuan (250 ml)

Kiko Sculpting Touch Creamy Stick Kontür, Anneler Günü'ne özel %30 indirim ve ek kupon fırsatlarıyla sizi bekliyor.

Kiko Sculpting Touch Creamy Stick Kontür, Anneler Günü'ne özel %30 indirim ve ek kupon fırsatlarıyla sizi bekliyor.

Yüz hatlarını belirginleştiren 201 Chocolate rengindeki bu kremsi kontür stick, 1200 TL üzerine uygulanan 250 TL ve 200 TL'lik ek indirimlerle makyaj koleksiyonunuzun en kârlı parçası olacak.

Kiko Kontür Stick - 201 Chocolate

OSiS+ Dust it Matlaştırıcı Pudra, saçlara anında hacim ve mat bir doku katarak şekillendirme dünyasında fark yaratıyor.

OSiS+ Dust it Matlaştırıcı Pudra, saçlara anında hacim ve mat bir doku katarak şekillendirme dünyasında fark yaratıyor.

Özellikle ince telli saçlar için krepe etkisi yaratan bu pudra, saçın doğal hareketini bozmadan gün boyu süren bir hacim ve kontrol sağlıyor.

OSiS+ Schwarzkopf Dust it 10 ml

Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu, Cool Mint aromasıyla dişlerdeki lekeleri giderirken ferah bir nefes sağlıyor.

Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu, Cool Mint aromasıyla dişlerdeki lekeleri giderirken ferah bir nefes sağlıyor.

Diş hekimlerinin önerdiği bu profesyonel beyazlatıcı macun, diş minesini koruyarak gülüşünüzü parlatmak isteyenlerin bu haftaki en çok tercih ettiği ağız bakım ürünü.

Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu (133 gr)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

L'Oreal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten, cildi kapatırken aynı zamanda içeriğindeki bileşenlerle besliyor.

L'Oreal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten, cildi kapatırken aynı zamanda içeriğindeki bileşenlerle besliyor.

1N Ivory tonuyla doğal bir uyum sağlayan bu fondöten, maske etkisi yaratmadan cildin dokusunu güzelleştiren ve gün boyu taze bir görünüm sunan bir satış başarısı yakaladı.

L'Oreal Paris True Match Fondöten (30 ml)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın