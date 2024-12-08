Bakım Rutinine Göre Hangi Victoria’s Secret Modeli Olduğunu Söylüyoruz!
Bakım Rutinine Göre Hangi Victoria’s Secret Modeli Olduğunu Söylüyoruz!
Victoria's Secret modellerinin hepsini bilmesen bile bu test ile cilt bakım rutinin, hangi VS modeli olabileceğini bize şıp diye söyleyecek!
Sorular hemen aşağıda. 👇
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1. Sana cilt bakım rutini dediğimizde aklına ilk olarak ne geliyor?
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2. Cilt bakım rutininde ilk adımın, bunlardan hangisi?
3. Cilt bakımında en çok dikkat ettiğin ürün hangisi?
4. Gece uyumadan önce cilt bakımında hangi adımları sık sık yaptığını sorsak?
5. Yüz maskesi rutininde nasıl bir sıklık tercih ediyorsun?
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6. Net bir cevap istiyoruz: Hiç cilt bakımı yapmadan uyuduğun veya güne başladığın oldu mu?
7. Devam edelim! Sivilce veya cilt sorunları yaşadığında ne yapıyorsun?
8. Cildine iyi gelen bir içecek seçer misin?
9. Son sorudayız! Cilt bakımında senin için en önemli detay nedir?
Candice Swanepoel!
Adriana Lima!
Gigi Hadid!
Jasmine Tookes!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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