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Bakım Rutinine Göre Hangi Victoria’s Secret Modeli Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Bakım Rutinine Göre Hangi Victoria’s Secret Modeli Olduğunu Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 18:01

Victoria's Secret modellerinin hepsini bilmesen bile bu test ile cilt bakım rutinin, hangi VS modeli olabileceğini bize şıp diye söyleyecek! 

Sorular hemen aşağıda. 👇

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1. Sana cilt bakım rutini dediğimizde aklına ilk olarak ne geliyor?

2. Cilt bakım rutininde ilk adımın, bunlardan hangisi?

3. Cilt bakımında en çok dikkat ettiğin ürün hangisi?

4. Gece uyumadan önce cilt bakımında hangi adımları sık sık yaptığını sorsak?

5. Yüz maskesi rutininde nasıl bir sıklık tercih ediyorsun?

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6. Net bir cevap istiyoruz: Hiç cilt bakımı yapmadan uyuduğun veya güne başladığın oldu mu?

7. Devam edelim! Sivilce veya cilt sorunları yaşadığında ne yapıyorsun?

8. Cildine iyi gelen bir içecek seçer misin?

9. Son sorudayız! Cilt bakımında senin için en önemli detay nedir?

Candice Swanepoel!

Candice Swanepoel!

Güney Afrikalı bu doğal güzellik, cildine olan özeni ve dengeli bakım rutiniyle tanınıyor. Sen de Candice gibi cildinin nem dengesini korumaya, hafif ve doğal ürünlerle ferah bir görünüm sağlamaya önem veriyorsun. Güneşten korunmak senin için çok değerli, çünkü doğal bir parlaklık senin en büyük caziben! Candice gibi sen de minimal ama etkili bir bakım rutiniyle ışıldıyorsun.

Adriana Lima!

Adriana Lima!

Brezilyalı güzellik Adriana gibi sen de bakımına özen gösteriyor, her detaya dikkat ediyorsun. Özellikle gece bakımında cildine iyi bakmayı seviyorsun ve bu da seni doğal bir ışıltıyla sarıyor. Anti-aging ürünler ve cilt besleyici serumlar senin vazgeçilmezlerin arasında. Adriana gibi, cilt sağlığına değer veren, dengeli ve düzenli bir bakımla kendini en iyi şekilde ifade eden birisin.

Gigi Hadid!

Gigi Hadid!

Gigi gibi sen de hayatın hızını yakalayan pratik bir güzellik anlayışına sahipsin. Günlük bakımında sade adımları tercih ediyor, cildini temiz tutup hızlıca nemlendirerek günü yakalıyorsun. Cildine çok vakit ayırmak yerine, onun doğal güzelliğini ön plana çıkaran bir rutine sahipsin. Gigi’nin rahat ve sade stilinde olduğu gibi sen de doğal güzelliğine güveniyorsun.

Jasmine Tookes!

Jasmine Tookes!

Jasmine gibi sen de cilt bakımında zengin ve besleyici adımları seviyorsun. Özellikle haftalık bakım maskeleri, serumlar ve cildi onaran yağlar senin için özel. Kendi güzellik rutininle cildine özen gösteriyor ve sağlıklı bir ışıltı için adımlar atıyorsun. Jasmine gibi sen de detaylı ve etkili bir bakım rutiniyle kendini yenilemeyi seviyorsun.

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Ma Belle
Ma Belle
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