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Washington'da Beyaz Saray'a Yürüme Mesafesindeki Mahallede Dört Kişi Vuruldu

Washington'da Beyaz Saray'a Yürüme Mesafesindeki Mahallede Dört Kişi Vuruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 17:15
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ABD'nin başkenti Washington'da Perşembe sabahı erken saatlerde silahlı saldırı ihbarları geldi. Polis, birden fazla noktada müdahale etti ve geniş bir bölgeyi kordon altına aldı. Olay, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki popüler bir mahallede yaşandı.

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Dört kişi Logan Circle'da vuruldu.

Dört kişi Logan Circle'da vuruldu.

Washington'da Perşembe sabahı erken saatlerde dört kişi vuruldu. Polis sözcüsü Nathan Clarke, ekiplerin ihbarların geldiği birden fazla noktada müdahale ettiğini söyledi. Olaylar, Beyaz Saray'ın yaklaşık 1,6 kilometre kuzeyindeki Logan Circle mahallesinde yaşandı.

15. Cadde'nin bir bölümü kapatıldı.

15. Cadde'nin bir bölümü kapatıldı.

Polis, vatandaşları 15. Cadde'nin 1500 numaralı bloğundan uzak durmaya çağırdı. Bu blokta bir VIDA fitness merkezi, St. Luke's Episcopal Kilisesi ve konutlar bulunuyor, blok ise bir Whole Foods mağazasının hemen yakınında yer alıyor. Bloğun büyük bölümü kordon altına alınırken çevredeki sokaklar da kapatıldı. Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) de olay yerine ekip gönderdi.

Mahalle daha önce de gündeme gelmişti.

Mahalle daha önce de gündeme gelmişti.

Logan Circle, Ağustos 2025'in başında bir pazar sabahı yaşanan saldırıyla gündeme gelmişti. Başkan Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) bir dönem görev yapan bir kişi, bir grup genç tarafından kendisinin ve bir kadının aracını çalma girişimi sırasında saldırıya uğramıştı. Günler sonra Trump, yerel yönetimi devre dışı bırakma yönündeki tehdidini yerine getirerek şehri doğrudan federal kontrol altına aldı. Suç oranını düşürmek için Washington'a yüzlerce Ulusal Muhafız üyesi gönderildi ve bu görevlendirme bugün de sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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