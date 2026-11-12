Washington'da Beyaz Saray'a Yürüme Mesafesindeki Mahallede Dört Kişi Vuruldu

Logan Circle, Ağustos 2025'in başında bir pazar sabahı yaşanan saldırıyla gündeme gelmişti. Başkan Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) bir dönem görev yapan bir kişi, bir grup genç tarafından kendisinin ve bir kadının aracını çalma girişimi sırasında saldırıya uğramıştı. Günler sonra Trump, yerel yönetimi devre dışı bırakma yönündeki tehdidini yerine getirerek şehri doğrudan federal kontrol altına aldı. Suç oranını düşürmek için Washington'a yüzlerce Ulusal Muhafız üyesi gönderildi ve bu görevlendirme bugün de sürüyor.