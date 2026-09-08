Bakım gününü tek adreste planlamak isteyenlere: Batıkent’te Aura Nova’da hangi hizmetler var?

Kuaför randevusu bazen günlük saç bakımı için, bazen de düğün, nişan, davet ya da çekim gibi özel bir günün hazırlığı için planlanıyor. Aynı salonda farklı bakım seçeneklerinin bulunması, özellikle birden fazla randevuyu aynı güne sığdırmak isteyenler açısından programı daha yönetilebilir hale getirebiliyor.

Aura Nova’da klasik kuaför hizmetlerinin yanında tesettür kuaför hizmeti de bulunuyor. Randevu oluştururken istenen işlem, yaklaşık süre ve aynı gün makyaj ya da tırnak bakımı düşünülüp düşünülmediği baştan konuşulduğunda günün akışı daha net kurulabiliyor.