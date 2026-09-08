Bakım gününü tek adreste planlamak isteyenlere: Batıkent’te Aura Nova’da hangi hizmetler var?
Epilasyondan nail art’a, cilt bakımından kuaföre… Bakım gününde farklı ihtiyaçları tek tek adreslere bölmek istemeyenler için Aura Nova’nın hizmet yelpazesi düşündüğünüzden daha geniş.
Epilasyondan nail art’a, cilt bakımından kuaföre… bakım planında aradığınız bir seçenek mutlaka var.
Kuaför tarafında günlük bakımdan özel güne, tesettür hizmeti dahil farklı ihtiyaçlar var
Cilt bakımında en iyi başlangıç, uygulamanın içeriğini önceden sormak
Tırnak tarafında manikürden nail art’a kadar seçenek çok
Ağda ve epilasyon da listede; yöntemi randevu öncesinde netleştirmek en doğrusu
Aura Nova’nın hizmetleri arasında ağda ve epilasyon da bulunuyor. Bu tarafta yöntem ya da cihaz hakkında varsayım yapmak yerine, randevu öncesinde hangi uygulamanın sunulduğunu ve işlem için ne kadar süre ayrılması gerektiğini doğrudan salondan öğrenmek en güvenli yaklaşım.
Ağda veya epilasyonu saç, tırnak ya da cilt bakımıyla aynı güne almak zorunlu değil. Avantaj, ihtiyaç olduğunda farklı kişisel bakım başlıklarının aynı adreste bulunması; programın nasıl kurulacağı ise tamamen kişinin zamanına ve tercihine bağlı.
Özel günlerde saç, makyaj ve diğer hazırlıkları aynı programda toplamak işi kolaylaştırabiliyor
Vücut bakımı ve ozon sauna tarafı da hizmet yelpazesinin içinde
Hizmet kapsamı saç, tırnak ve cilt bakımıyla sınırlı değil. Aura Nova’da bölgesel vücut bakım uygulamaları ve ozon sauna seçeneği de bulunuyor. Bu hizmetlerde randevu öncesinde uygulamanın genel akışını, süresini ve kişisel bakım planındaki yerini sormak, ne beklenmesi gerektiğini baştan netleştiriyor. Vücut bakımına eşlik eden masaj uygulamaları da bakım programının parçası olarak değerlendirilebiliyor.
KISACA HİZMETLER
Kuaför (tesettür hizmeti dahil) • Kozmetik cilt bakımı • Manikür • Pedikür • Protez tırnak • Kalıcı oje • Nail art • Ağda • Epilasyon • Makyaj • Bölgesel vücut bakım uygulamaları • Ozon sauna • Vücut bakımına eşlik eden masaj uygulamaları
Randevu almadan önce neyi netleştirmek gerekiyor?
Bakım gününü tek adreste planlamak isteyenler için en pratik yol, önce ihtiyaç listesini çıkarmak. Kuaför, tırnak, cilt bakımı, makyaj, epilasyon ya da vücut bakımı gibi birden fazla hizmet düşünülüyorsa, işlemlerin yaklaşık süresini ve aynı güne uygun olup olmadığını randevu öncesinde sormak programı netleştiriyor.
Güncel hizmet kapsamını ve uygun randevu saatlerini öğrenmek isteyenler WhatsApp üzerinden bilgi alabilir. Böylece salona gitmeden önce hangi hizmet için ne kadar süre ayrılması gerektiği netleşmiş olur.
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