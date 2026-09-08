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Bakım gününü tek adreste planlamak isteyenlere: Batıkent’te Aura Nova’da hangi hizmetler var?

Bakım gününü tek adreste planlamak isteyenlere: Batıkent’te Aura Nova’da hangi hizmetler var?

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Onedio Content - Onedio Editörü
08.09.2026 - 15:41
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Epilasyondan nail art’a, cilt bakımından kuaföre… Bakım gününde farklı ihtiyaçları tek tek adreslere bölmek istemeyenler için Aura Nova’nın hizmet yelpazesi düşündüğünüzden daha geniş.

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Epilasyondan nail art’a, cilt bakımından kuaföre… bakım planında aradığınız bir seçenek mutlaka var.

Epilasyondan nail art’a, cilt bakımından kuaföre… bakım planında aradığınız bir seçenek mutlaka var.

Batıkent / Yenimahalle’de hizmet veren Aura Nova Kuaför ve Güzellik Salonu; kuaför hizmetlerinin yanında tesettür kuaför seçeneği, kozmetik cilt bakımı, manikür, pedikür, protez tırnak, kalıcı oje, nail art, ağda, epilasyon, makyaj, bölgesel vücut bakım uygulamaları ve ozon sauna gibi farklı kişisel bakım başlıklarını aynı çatı altında topluyor.

Güncel hizmetleri gör.

Kuaför tarafında günlük bakımdan özel güne, tesettür hizmeti dahil farklı ihtiyaçlar var

Kuaför tarafında günlük bakımdan özel güne, tesettür hizmeti dahil farklı ihtiyaçlar var

Kuaför randevusu bazen günlük saç bakımı için, bazen de düğün, nişan, davet ya da çekim gibi özel bir günün hazırlığı için planlanıyor. Aynı salonda farklı bakım seçeneklerinin bulunması, özellikle birden fazla randevuyu aynı güne sığdırmak isteyenler açısından programı daha yönetilebilir hale getirebiliyor.

Aura Nova’da klasik kuaför hizmetlerinin yanında tesettür kuaför hizmeti de bulunuyor. Randevu oluştururken istenen işlem, yaklaşık süre ve aynı gün makyaj ya da tırnak bakımı düşünülüp düşünülmediği baştan konuşulduğunda günün akışı daha net kurulabiliyor.

Cilt bakımında en iyi başlangıç, uygulamanın içeriğini önceden sormak

Cilt bakımında en iyi başlangıç, uygulamanın içeriğini önceden sormak

Kozmetik cilt bakımında tek bir standart rutin yok. Kullanılacak ürünler, uygulamanın genel adımları ve ayrılacak süre; kişinin bakım tercihine ve seçilen hizmete göre değişebiliyor. Bu nedenle randevu öncesinde “hangi ürünler kullanılacak, işlem ne kadar sürecek?” gibi basit sorular sormak beklentiyi daha net kurmaya yardımcı oluyor.

Buradaki çerçeve kişisel ve kozmetik bakım. Sonuç iddiaları yerine, uygulanacak bakımın içeriğini, kullanılacak ürünleri ve süreyi öğrenmek beklentiyi daha gerçekçi kurmaya yardımcı oluyor.

Tırnak tarafında manikürden nail art’a kadar seçenek çok

Tırnak tarafında manikürden nail art’a kadar seçenek çok

El ve tırnak bakımında seçim tamamen istenen görünüm ve günlük kullanım alışkanlığıyla ilgili. Aura Nova’da manikür ve pedikürün yanında protez tırnak, kalıcı oje ve nail art seçenekleri de bulunuyor. Sade bir bakım isteyen biriyle daha belirgin bir tasarım arayan birinin randevu süresi doğal olarak aynı olmayabiliyor.

Bu yüzden randevu oluştururken renk, uzunluk, şekil ve varsa mevcut uygulamanın çıkarılıp çıkarılmayacağını baştan paylaşmak işe yarıyor. Beğenilen iki-üç örneği telefonda hazır tutmak da anlatımı kolaylaştırıyor.

Güncel manikür, kalıcı oje, protez tırnak ve nail art örneklerini görmek isteyenler Aura Nova Beauty’nin Instagram hesabına göz atabilir.

Tırnak randevusunda yalnızca “tırnak yaptıracağım” demek yerine istenen görünümü baştan tarif etmek, hem süreyi hem de uygulanacak işlemi daha doğru planlamaya yardımcı oluyor.

Ağda ve epilasyon da listede; yöntemi randevu öncesinde netleştirmek en doğrusu

Aura Nova’nın hizmetleri arasında ağda ve epilasyon da bulunuyor. Bu tarafta yöntem ya da cihaz hakkında varsayım yapmak yerine, randevu öncesinde hangi uygulamanın sunulduğunu ve işlem için ne kadar süre ayrılması gerektiğini doğrudan salondan öğrenmek en güvenli yaklaşım.

Ağda veya epilasyonu saç, tırnak ya da cilt bakımıyla aynı güne almak zorunlu değil. Avantaj, ihtiyaç olduğunda farklı kişisel bakım başlıklarının aynı adreste bulunması; programın nasıl kurulacağı ise tamamen kişinin zamanına ve tercihine bağlı.

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Özel günlerde saç, makyaj ve diğer hazırlıkları aynı programda toplamak işi kolaylaştırabiliyor

Özel günlerde saç, makyaj ve diğer hazırlıkları aynı programda toplamak işi kolaylaştırabiliyor

Düğün, nişan, mezuniyet, davet ya da önemli bir kutlama öncesi hazırlıkta en yorucu kısım bazen işlemlerin kendisi değil, farklı adresler arasında yetişmek oluyor. Saç ve makyajın aynı salonda planlanabilmesi, saat baskısının olduğu günlerde gereksiz koşturmayı azaltabiliyor.

Tırnak bakımı da aynı güne eklenecekse hangi işlemin önce yapılacağı, her biri için ne kadar süre ayrılacağı ve hazırlığın kaçta tamamlanmasının gerektiği randevu sırasında konuşulabilir. Böylece özel gün planı daha baştan daha öngörülebilir hale geliyor.

Vücut bakımı ve ozon sauna tarafı da hizmet yelpazesinin içinde

Hizmet kapsamı saç, tırnak ve cilt bakımıyla sınırlı değil. Aura Nova’da bölgesel vücut bakım uygulamaları ve ozon sauna seçeneği de bulunuyor. Bu hizmetlerde randevu öncesinde uygulamanın genel akışını, süresini ve kişisel bakım planındaki yerini sormak, ne beklenmesi gerektiğini baştan netleştiriyor. Vücut bakımına eşlik eden masaj uygulamaları da bakım programının parçası olarak değerlendirilebiliyor.

KISACA HİZMETLER

Kuaför (tesettür hizmeti dahil) • Kozmetik cilt bakımı • Manikür • Pedikür • Protez tırnak • Kalıcı oje • Nail art • Ağda • Epilasyon • Makyaj • Bölgesel vücut bakım uygulamaları • Ozon sauna • Vücut bakımına eşlik eden masaj uygulamaları

Randevu almadan önce neyi netleştirmek gerekiyor?

Bakım gününü tek adreste planlamak isteyenler için en pratik yol, önce ihtiyaç listesini çıkarmak. Kuaför, tırnak, cilt bakımı, makyaj, epilasyon ya da vücut bakımı gibi birden fazla hizmet düşünülüyorsa, işlemlerin yaklaşık süresini ve aynı güne uygun olup olmadığını randevu öncesinde sormak programı netleştiriyor.

Güncel hizmet kapsamını ve uygun randevu saatlerini öğrenmek isteyenler WhatsApp üzerinden bilgi alabilir. Böylece salona gitmeden önce hangi hizmet için ne kadar süre ayrılması gerektiği netleşmiş olur.

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