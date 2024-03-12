Bakanlık Açıkladı! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ramazan'a Özel Mesai Saati Uygulaması Getirildi
Bakanlık Açıkladı! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ramazan'a Özel Mesai Saati Uygulaması Getirildi
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/706926/...
Ramazan'ın başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri, çalışma saatleriyle ilgili yeni bir uygulama getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mesai saatleriyle ilgili yeni uygulamasına ait detaylar içeriğimizde...👇
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Bu yıl 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayında Müslümanlar tarafından oruç ibadeti yerine getirilmeye başlandı.
Ülkemizde de birçok Müslüman, Ramazan ayında oruç tutuyor. Oruç ibadetini yerine getiren yetişkinler ise günde minimum 8 saat mesai yapıyor.
Independent'ın haberine göre ise Birleşik Arap Emirlikleri, Ramazan'da çalışan vatandaşlarıyla ilgili yeni bir karar aldı.
Yeni çalışma saatlerine göre pazartesiden perşembe gününe kadar 09:00'dan 14:30'a kadar çalışılacak.
Cuma günlerinde ise 09:00 - 12:00 arasında çalışılacak.
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Vallaa bizim buradakilerin çoğu bir ayı yatarak geçiriyorlar