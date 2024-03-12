Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakanlık Açıkladı! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ramazan'a Özel Mesai Saati Uygulaması Getirildi

Bakanlık Açıkladı! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ramazan'a Özel Mesai Saati Uygulaması Getirildi

2024 Ramazan
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.03.2024 - 21:39

Ramazan'ın başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri, çalışma saatleriyle ilgili yeni bir uygulama getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mesai saatleriyle ilgili yeni uygulamasına ait detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/706926/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu yıl 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayında Müslümanlar tarafından oruç ibadeti yerine getirilmeye başlandı.

Bu yıl 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayında Müslümanlar tarafından oruç ibadeti yerine getirilmeye başlandı.

Ülkemizde de birçok Müslüman, Ramazan ayında oruç tutuyor. Oruç ibadetini yerine getiren yetişkinler ise günde minimum 8 saat mesai yapıyor.

Ülkemizde de birçok Müslüman, Ramazan ayında oruç tutuyor. Oruç ibadetini yerine getiren yetişkinler ise günde minimum 8 saat mesai yapıyor.

Independent'ın haberine göre ise Birleşik Arap Emirlikleri, Ramazan'da çalışan vatandaşlarıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Independent'ın haberine göre ise Birleşik Arap Emirlikleri, Ramazan'da çalışan vatandaşlarıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çalışma saatlerinin iki saat azaltıldığı söylendi. Ramazan ayında fazla mesai yapan çalışanlara ise ek ücret ödenecek.

Yeni çalışma saatlerine göre pazartesiden perşembe gününe kadar 09:00'dan 14:30'a kadar çalışılacak.

Yeni çalışma saatlerine göre pazartesiden perşembe gününe kadar 09:00'dan 14:30'a kadar çalışılacak.

Cuma günlerinde ise 09:00 - 12:00 arasında çalışılacak.

Cuma günlerinde ise 09:00 - 12:00 arasında çalışılacak.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Erkin esenn

Vallaa bizim buradakilerin çoğu bir ayı yatarak geçiriyorlar