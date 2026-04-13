Bakan Yumaklı: "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi ile Yıllık 180 Bin Lira Destekte Bulunacağız"

Yumaklı, bu süreçte meraların geliştirilmesinden küçük aile işletmeleri ile genç ve kadın girişimcilerin sektöre girmesine kadar birçok hususu devreye aldıklarını bildirdi.

Hem üretim planlaması hem de uygulamaya alınan yol haritasının olumlu sonuçlarını gördüklerine işaret eden Yumaklı, 'Bugün itibarıyla küçükbaş sürülerimiz yüzde 11 artışla 58 milyon başa yükselmiş durumdayız. Anadolu'muzun hem coğrafi koşulları hem de küçükbaş hayvancılıkla ilgili tecrübesi, bu alanda yapılması gereken çok daha önemli işler olduğunu da ifade etmekte. Dolayısıyla Anadolu'yu küçükbaş hayvancılığın merkezi haline getirmeye devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini bildiren Yumaklı, 'Verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir üretimi hayvansal üretimde yerine getireceğiz.' dedi.