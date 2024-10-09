Bakan Uraloğlu'ndan Gündem Yaratan Discord Açıklaması: "Acayip Bir Memnuniyet Var"

Discord'a erişim engeli sonrası Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan gündem olan bir açıklama geldi. Uraloğlu, 'Burada Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı' ifadelerini kullandı.