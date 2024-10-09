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Bakan Uraloğlu'ndan Gündem Yaratan Discord Açıklaması: "Acayip Bir Memnuniyet Var"

Bakan Uraloğlu'ndan Gündem Yaratan Discord Açıklaması: "Acayip Bir Memnuniyet Var"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 13:29

Discord'a erişim engeli sonrası Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan gündem olan bir açıklama geldi. Uraloğlu,  'Burada Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı' ifadelerini kullandı. 

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Popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a dün gece saatlerinde erişim engeli getirilmişti.

Popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a dün gece saatlerinde erişim engeli getirilmişti.

Discord, son günlerde çocuklara ve gençlere yönelik şantaj, cinsel istismar, şiddet içerikleri iddiasıyla hedef alınmaya başlamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'a getirilen erişim engeliyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'a getirilen erişim engeliyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Uraloğlu, "Burada Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı" diye konuştu. Uraloğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde: 👇

Bakan Uraloğlu, "Burada Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı" diye konuştu. Uraloğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde: 👇

"Şunu özellikle söylemek isterim burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz.

"Şunu özellikle söylemek isterim burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz.

Discord IP adreslerini güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Burada bizlerle olan bilgi paylaşımı oldukça kıymetli. Bize gelen şikayetler üzerine biz gerekeni yapıyoruz.'

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