THY Pilotu Uçuş Esnasında Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti: Uçak Acil İniş Yaptı!
THY Pilotu Uçuş Esnasında Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti: Uçak Acil İniş Yaptı!
Türk Hava Yolları'nın Seattle-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağının pilotu İlçehin Pehlivan (59), uçuş esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Uçak kokpit ekibi tarafından New York'a acil iniş yaptırıldı.
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THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağın kaptanı İlçehin Pehlivan uçuş sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti. Uçak kokpit ekibi tarafından New York JFK Havalimanı'na acil iniş yaptı.
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇
59 yaşındaki pilot İlçehin Pehlivan'ın daha önce periyodik sağlık muayenelerinin yapıldığı herhangi bir soruna rastlanmadığı da belirtilidi.
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