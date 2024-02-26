Bakan Mehmet Şimşek Gri Listede "Son Aşama" Dedi: Türkiye, Listeden Neden Çıkamadı?
Bakan Mehmet Şimşek Gri Listede "Son Aşama" Dedi: Türkiye, Listeden Neden Çıkamadı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FAFT) Türkiye'ye yönelik gri liste kararının kaldırılmasıyla ilgili son aşamaya gelindiğini söylerken, listeden çıkış haziran ayına ötelendi. FATF, Türkiye'nin listeden çıkmamasına yönelik ne dedi?
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, FATF tarafından oluşturulan gri listede kalması hakkında açıklama yaptı.
FATF'nin son raporunda Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Bardabos'u gri listeden çıkarırken, Türkiye'yi 2021 Ekim'de gri listeye almıştı.
Reformların gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın mevcut olduğu belirtilirken, Türkiye'nin gerçekleştirdiği reformlar da şu şekilde oldu:
Türkiye ile birlikte "gri listede" Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo, Gibraltar, Haiti, Jamaika, Mali, Mozambik, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen bulunuyor.
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