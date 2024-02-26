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Bakan Mehmet Şimşek Gri Listede "Son Aşama" Dedi: Türkiye, Listeden Neden Çıkamadı?

Bakan Mehmet Şimşek Gri Listede "Son Aşama" Dedi: Türkiye, Listeden Neden Çıkamadı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.02.2024 - 09:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FAFT) Türkiye'ye yönelik gri liste kararının kaldırılmasıyla ilgili son aşamaya gelindiğini söylerken, listeden çıkış haziran ayına ötelendi. FATF, Türkiye'nin listeden çıkmamasına yönelik ne dedi?

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, FATF tarafından oluşturulan gri listede kalması hakkında açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, FATF tarafından oluşturulan gri listede kalması hakkında açıklama yaptı.

Değerlendirme sonrasında son aşamaya gelindiği belirtilirken, seçim sonrası uygulayacak olan ekonomi politikalarıyla ilgili Şimşek, 'FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor' dedi.

FATF'nin son raporunda Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Bardabos'u gri listeden çıkarırken, Türkiye'yi 2021 Ekim'de gri listeye almıştı.

FATF'nin son raporunda Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Bardabos'u gri listeden çıkarırken, Türkiye'yi 2021 Ekim'de gri listeye almıştı.
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Türkiye'ye yönelik değerlendirmede de Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığı söylenirken, reformların uygulanmasına başlandığı ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmenin gerekli olduğu belirtildi.

Reformların gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın mevcut olduğu belirtilirken, Türkiye'nin gerçekleştirdiği reformlar da şu şekilde oldu:

Reformların gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın mevcut olduğu belirtilirken, Türkiye'nin gerçekleştirdiği reformlar da şu şekilde oldu:
twitter.com

  • Risk bazlı denetime yönelik yaklaşımı geliştirmek,

  • İhlallere yönelik yaptırımların ve gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlayacak adımların atılması, 

  • Mali İstihbarat Birimi için kaynakların arttırılması ve mali istihbaratın kullanılması, 

  • Risklere uygun olarak daha karmaşık kara para aklama soruşturma ve kovuşturmalarının yürütülmesi,

  • Varlık kurtarma sisteminin iyileştirilmesi, 

  • BM tarafından belirlenen gruplarla ilgili soruşturmalara öncelik verilmesi, 

  • Terörizmin finansmanına yönelik hedeflenen mali yaptırımların uygulanması, 

  • Geniş bir yelpazedeki NPO'lara (bağış faaliyetlerinin) erişimin arttırılması ve denetiminin risk bazlı olması, meşru faaliyetlerin kesintiye uğramaması için adımların atılması.

Türkiye ile birlikte "gri listede" Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo, Gibraltar, Haiti, Jamaika, Mali, Mozambik, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen bulunuyor.

Türkiye ile birlikte "gri listede" Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo, Gibraltar, Haiti, Jamaika, Mali, Mozambik, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen bulunuyor.
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