Bakan Mehmet Şimşek Gri Listede "Son Aşama" Dedi: Türkiye, Listeden Neden Çıkamadı?

Değerlendirme sonrasında son aşamaya gelindiği belirtilirken, seçim sonrası uygulayacak olan ekonomi politikalarıyla ilgili Şimşek, 'FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor' dedi.