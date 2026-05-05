Bakan Gürlek Açıkladı: 1 Milyar 600 Milyon TL’lik Para Trafiğini Yöneten Suç Örgütüne Darbe

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2026 - 09:51

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir' dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlığının güçlü koordinasyonuyla geçit vermediklerinden bahsetti.

Operasyona ilişkin Gürlek şu ifadelere yer verdi: 'Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum.'

Gürlek, vatandaşları sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
