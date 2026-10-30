Bahçesinde Musluk Olanlar Dikkat: Kasım Ayında Yapılması Gereken Basit Önlem

Önlem almakta geç kalındıysa, musluk sıcak suya batırılmış bir havluyla sarılabiliyor ya da üzerine ılık su dökülebiliyor. Suyun sıcak değil ılık olması gerekiyor. Bu da işe yaramazsa sorun büyümeden bir tesisatçıya haber vermek en doğrusu.

Kış öncesinde damlatan muslukları tamir ettirmek de önemli, çünkü küçük bir damlama bile borunun donmasına yol açabiliyor. Evin ana vanasının yerini önceden öğrenmek de olası bir sızıntıda zaman kazandırıyor; bu vana çoğu evde mutfak lavabosunun altında bulunuyor.