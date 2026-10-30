Bahçesinde Musluk Olanlar Dikkat: Kasım Ayında Yapılması Gereken Basit Önlem
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Donan dış musluk, evin içindeki boru bağlantılarında sızıntıya yol açabiliyor.
İlk iş, dış musluk hattının suyunu evin içindeki vanadan kesip musluk içinde kalan suyu boşaltmak.
Musluk donmuşsa sıcak suya batırılmış bir havlu ya da ılık su işe yarayabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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