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Bahçesinde Musluk Olanlar Dikkat: Kasım Ayında Yapılması Gereken Basit Önlem

Bahçesinde Musluk Olanlar Dikkat: Kasım Ayında Yapılması Gereken Basit Önlem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 14:58
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Bahçedeki ya da balkondaki dış musluk, ilk soğuk gecelerde donup çatlayabiliyor. Hasar yalnızca muslukla kalmıyor, evin içindeki borulara sızıntı olarak da yansıyabiliyor.

İşte soğuklar bastırmadan yapılması gerekenler...

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Donan dış musluk, evin içindeki boru bağlantılarında sızıntıya yol açabiliyor.

Donan dış musluk, evin içindeki boru bağlantılarında sızıntıya yol açabiliyor.

Özellikle açık bırakılan musluklar ve takılı kalan bahçe hortumları, kışın ilk sert gecesinde hazırlıksız yakalanıyor. Musluk ya da hortum basınç altında patladıktan sonra su akmaya devam ederse, iş yeni bir hortum almakla bitmiyor.

İlk iş, dış musluk hattının suyunu evin içindeki vanadan kesip musluk içinde kalan suyu boşaltmak.

İlk iş, dış musluk hattının suyunu evin içindeki vanadan kesip musluk içinde kalan suyu boşaltmak.

Dış musluğu besleyen vana genellikle evin içinde, suyun dışarı çıktığı duvarın hemen yakınında bulunuyor. Vana kapatıldıktan sonra bahçe hortumları sökülüyor ve musluk açılarak içinde kalan su boşaltılıyor.

Ayrı bir vanası olmayan musluklar için yalıtımlı musluk kılıfı kullanılabiliyor. Isıtılmayan bölümlerden geçen boruları da yalıtım malzemesiyle sarmak donma riskini azaltıyor.

Musluk donmuşsa sıcak suya batırılmış bir havlu ya da ılık su işe yarayabiliyor.

Musluk donmuşsa sıcak suya batırılmış bir havlu ya da ılık su işe yarayabiliyor.

Önlem almakta geç kalındıysa, musluk sıcak suya batırılmış bir havluyla sarılabiliyor ya da üzerine ılık su dökülebiliyor. Suyun sıcak değil ılık olması gerekiyor. Bu da işe yaramazsa sorun büyümeden bir tesisatçıya haber vermek en doğrusu.

Kış öncesinde damlatan muslukları tamir ettirmek de önemli, çünkü küçük bir damlama bile borunun donmasına yol açabiliyor. Evin ana vanasının yerini önceden öğrenmek de olası bir sızıntıda zaman kazandırıyor; bu vana çoğu evde mutfak lavabosunun altında bulunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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