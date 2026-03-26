Bahar Aylarında Kombiyi Kaç Derecede Çalıştırmalıyız?

Electric Radiators Direct'ten Stephen Hankinson, bahar aylarında evlerimizi nasıl ısıtmamız gerektiğine dair bazı önerilerde bulundu. Güneşin doğal sıcaklık sağladığı bu dönemde, sıcaklıklar yükseldikçe ısıtma saatlerini azaltabilir ve böylece maliyetleri düşürebiliriz.

Hankinson 'Bahar aylarında ısıtmanın kaç saat açık kalacağına dair kesin bir kural olmasa da, güneşin doğal ısısından en iyi şekilde yararlanırken konforunuzu korumak için günde birkaç saatin yeterli olacağını öneririm.' diyor. Bu nedenle günde iki ila dört saat, sabah ve akşamları evin içerisini ısıtmak tasarruf yapmanızı sağlayabilir.

Ayrıca kombiyi günün hangi zamanı çalıştıracağınız da önemli: 'Bahara girdiğimizde, sıcaklıklar gün boyunca daha yüksek olma eğilimindedir ancak sabahları ve akşamları belirgin düşüşler yaşanır. Isıtmanızı uyandığınızda kısa bir süre çalışacak şekilde programlamanızı tavsiye ederim. Güneş şu sıralar akşam saat 18.00 civarında battığı için, akşamları da ısıtmayı birkaç saatliğine açmak iyi bir fikir.'

Kış aylarının aksine, bahar aylarında özellikle gündüzleri kombiyi en düşük derecede çalıştırabilir, sıcaklığın düştüğü akşam saatlerinden itibaren kombinin derecesini artırabilirsiniz. Eğer peteklerinizin derecesi ayarlanıyorsa, gündüz saatlerinde petekleri 2 derecede tutabilirsiniz. Böylece evinizin sıcaklığında çok fazla değişim olmayacaktır.