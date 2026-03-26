Bahar Aylarında Kombiyi Kaç Derecede Çalıştırmalıyız?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 15:00

Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı, fakat bu sene gerçekten 'yavaş' oldu! Tam ısınıyoruz derken başlayan yağışlı hava, kışı resmen geri getirdi. Haliyle evlerimizde kombiler hala çalışıyor. Gelin görün ki kimse yüksek doğal gaz faturası ödemek istemiyor.

Peki bunun bir çözümü var mı? 

Electric Radiators Direct'te uzman olan Stephen Hankinson, bahar aylarında ısıtma rutininizi ayarlamak için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Bahar ayları geldi, ancak havalar bir türlü ısınmadı.

Her ne kadar bazı meyve ağaçları çiçek açmış olsa da yağışların etkisiyle sıcaklıklar tekrar düştü. Uzmanlar, bahar aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyor. Mart ayının sonuna yaklaştığımız halde, yurdumuzun büyük bir kesiminde ise yağışlı ve kapalı hava etkili olmaya devam ediyor. 

Doğal olarak evlerimizdeki ısıtma alışkanlıklarımız da mevsime göre değişiyor. Havalar, birkaç ay öncesine göre çok daha ılıman olduğu için çoğu kişi kaloriferin derecesini düşürdü. Fakat kaloriferi tamamen kapatmak, evlerin hızla soğumasına neden olabiliyor. 

Peki bahar aylarında kombiler kaç derecede olmalı, ne kadar yakılmalı?

Bahar aylarında kombiyi birkaç saat açık tutmak yeterli!

Electric Radiators Direct'ten Stephen Hankinson, bahar aylarında evlerimizi nasıl ısıtmamız gerektiğine dair bazı önerilerde bulundu. Güneşin doğal sıcaklık sağladığı bu dönemde, sıcaklıklar yükseldikçe ısıtma saatlerini azaltabilir ve böylece maliyetleri düşürebiliriz.

Hankinson 'Bahar aylarında ısıtmanın kaç saat açık kalacağına dair kesin bir kural olmasa da, güneşin doğal ısısından en iyi şekilde yararlanırken konforunuzu korumak için günde birkaç saatin yeterli olacağını öneririm.' diyor. Bu nedenle günde iki ila dört saat, sabah ve akşamları evin içerisini ısıtmak tasarruf yapmanızı sağlayabilir. 

Ayrıca kombiyi günün hangi zamanı çalıştıracağınız da önemli: 'Bahara girdiğimizde, sıcaklıklar gün boyunca daha yüksek olma eğilimindedir ancak sabahları ve akşamları belirgin düşüşler yaşanır. Isıtmanızı uyandığınızda kısa bir süre çalışacak şekilde programlamanızı tavsiye ederim. Güneş şu sıralar akşam saat 18.00 civarında battığı için, akşamları da ısıtmayı birkaç saatliğine açmak iyi bir fikir.'

Kış aylarının aksine, bahar aylarında özellikle gündüzleri kombiyi en düşük derecede çalıştırabilir, sıcaklığın düştüğü akşam saatlerinden itibaren kombinin derecesini artırabilirsiniz. Eğer peteklerinizin derecesi ayarlanıyorsa, gündüz saatlerinde petekleri 2 derecede tutabilirsiniz. Böylece evinizin sıcaklığında çok fazla değişim olmayacaktır.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
