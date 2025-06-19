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Bağlantı Yollarında Kaynak Yapan Servis Şoförleri İnsanları Çileden Çıkardı

Bağlantı Yollarında Kaynak Yapan Servis Şoförleri İnsanları Çileden Çıkardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2025 - 15:42

Eğer bir metropolde yaşıyorsanız ve kimsenin hakkını yemeden trafikte seyretmeye çalışıyorsanız kendinizi enayi gibi hissetmenize neden olan ve yaptığı ihlaller karşılığında hiçbir ceza almayan sürücülere rastlıyorsunuzdur. Özellikle bağlantı yollarındaki kuyruklarda 'kaynak' denen yöntemle araya karışmaya çalışan bazı şoförler sırasını bekleyen vatandaşı çileden çıkarabiliyor. Bazı servis şoförlerinin ihlalleri ve kural tanımazlığı kurallara uyan vatandaşı isyan etme noktasına getirebiliyor.

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Son zamanlarda servisçilere dair pek çok şikayete rastlıyoruz.

Son zamanlarda servisçilere dair pek çok şikayete rastlıyoruz.

Özellikle park sorunu olan yerlerde araçlarını güvensiz yerlere çeken şoförler trafikte aktif olmasa bile insanların canını ve malını riske atabiliyor.

Trafikteki en önemli sorunlardan biri de kaynakçılar.

Zeki ama çalışmayan zeki isimli bir Ekşi Sözlük yazarı ise bir başlıkta özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaynakçılara dikkat çekti.

Zeki ama çalışmayan zeki isimli bir Ekşi Sözlük yazarı ise bir başlıkta özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaynakçılara dikkat çekti.

Her Allah'ın günü karakter, ahlak ve şeref yoksunu bazı servis şoförlerinin yapmış olduğu kural ihlalleri;

Bu Allah'ın belası yaratıklar her gün insanların eşek gibi sıra beklediği 1.köprü beylerbeyi bağlantısı Nakkaştepe'den gelişte sıraya kaynak yapıyorlar.'

İhlal edenlerin tek tek fotoğrafını paylaştı.

İhlal edenlerin tek tek fotoğrafını paylaştı.

'Sadece kaynak yapmakla kalmıyor bir de tutup arkadan gelen kendileri gibi ayı oğlu ayıları önlerine alıyorlar. Yemin ediyorum alıp elime tabancayı tek tek sıkasım geliyor. Çıldırıyorum ya, bu öküzler ne laftan anlıyor, ne kornadan anlıyor, ne de küfürden.'

Gerekli mercilere şikayette bulundu.

Gerekli mercilere şikayette bulundu.

'Biz malız zaten, hiç işimiz gücümüz yok bu ahlak yoksunu, suratlarından b*k akan ayıların keyifleri yerine gelsin yeter.

Lütfen polisimiz gelip de kendini yormasın, orada iki tane taralı ihlal kamerası var hiç açıp bakmasın lütfen. ne gerek var biz malız bekliyoruz zaten.

Çözüm önerisi olarak aşağıdaki yazarın beton ayracının uzatılmasını fikrine katılmıyorum. Bu sefer trafik yukarıda oluşmaya başlar. Burada tek çözüm ceza kesmek, o adam paranın cebinden gittiğini hissettiği an bir daha kaynak yapmaya yeltenmez.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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