Bağlantı Yollarında Kaynak Yapan Servis Şoförleri İnsanları Çileden Çıkardı
Eğer bir metropolde yaşıyorsanız ve kimsenin hakkını yemeden trafikte seyretmeye çalışıyorsanız kendinizi enayi gibi hissetmenize neden olan ve yaptığı ihlaller karşılığında hiçbir ceza almayan sürücülere rastlıyorsunuzdur. Özellikle bağlantı yollarındaki kuyruklarda 'kaynak' denen yöntemle araya karışmaya çalışan bazı şoförler sırasını bekleyen vatandaşı çileden çıkarabiliyor. Bazı servis şoförlerinin ihlalleri ve kural tanımazlığı kurallara uyan vatandaşı isyan etme noktasına getirebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda servisçilere dair pek çok şikayete rastlıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trafikteki en önemli sorunlardan biri de kaynakçılar.
Zeki ama çalışmayan zeki isimli bir Ekşi Sözlük yazarı ise bir başlıkta özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaynakçılara dikkat çekti.
İhlal edenlerin tek tek fotoğrafını paylaştı.
Gerekli mercilere şikayette bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın