Bağlantı Yollarında Kaynak Yapan Servis Şoförleri İnsanları Çileden Çıkardı

'Biz malız zaten, hiç işimiz gücümüz yok bu ahlak yoksunu, suratlarından b*k akan ayıların keyifleri yerine gelsin yeter.

Lütfen polisimiz gelip de kendini yormasın, orada iki tane taralı ihlal kamerası var hiç açıp bakmasın lütfen. ne gerek var biz malız bekliyoruz zaten.

Çözüm önerisi olarak aşağıdaki yazarın beton ayracının uzatılmasını fikrine katılmıyorum. Bu sefer trafik yukarıda oluşmaya başlar. Burada tek çözüm ceza kesmek, o adam paranın cebinden gittiğini hissettiği an bir daha kaynak yapmaya yeltenmez.'