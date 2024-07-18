Bağcılar'da Öz Annesini Vahşice Öldüren Ali Sayan İçin Rapor Açıklandı!
Bağcılar'da Öz Annesini Vahşice Öldüren Ali Sayan İçin Rapor Açıklandı!
Bağcılar'da annesinin boğazını keserek kafasını sokağa atan Ali Sayan'a akli dengesi yerinde raporu verildi. Sayan hakkında müebbet isteniyor.
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İstanbul Bağcılar'da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Ali Sayan (28) annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklamış, ardından kafasını keserek balkondan atmıştı.
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Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nun gönderdiği rapor açıklandı.
Raporda, sanık Ali Sayan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.
Mütalaada, Sayan hakkında "Üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandrılması istendi.
Savunması sorulan sanık "Ben Adli Tıp'ın hakkımda vereceği raporu bekliyordum. Mütalaaya bir diyeceğim yoktur. Tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme, sanık avukatına son savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.
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