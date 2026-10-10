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Back Vokal ile Başlayıp Listelerde Zirveye Oturan Simge’nin Kariyerini İnceliyoruz!

etiket Back Vokal ile Başlayıp Listelerde Zirveye Oturan Simge’nin Kariyerini İnceliyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
10.10.2026 - 21:01
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Müziğin mutfağından gelerek zirveye yerleşmek büyük bir sabır gerektirir. Simge Sağın pop dünyasındaki yerini tırnaklarıyla kazıyarak tek başına elde etti. Yıllarca dev isimlerin arkasında sadece back vokal yaptı. Bugün ise dijital listelerin ve dev stadyumların hakimi konumuna ulaştı. Pop kraliçesinin back vokalden Harbiye sahnesine uzanan ilham verici yolculuğunu inceliyoruz!

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Eğitimli ses her zaman fark yaratır.

Simge müzik dünyasına tamamen alaylı olarak girmedi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde okudu. Klasik eğitim onun ses kontrolünü kusursuzlaştırdı. Sanatçı bu sayede canlı performanslarında her zaman devleşmeyi başardı.

Büyük sahnelerin tozunu ilk kez arkadaki o gizli kahraman olarak yuttu.

Büyük sahnelerin tozunu ilk kez arkadaki o gizli kahraman olarak yuttu.

Zeynep Dizdar, Gülşen, Serdar Ortaç ve Yaşar gibi dev isimlerin arkasında vokal yaptı. Bu süreç onun için paha biçilemez bir staj dönemi oldu. Sektörün dinamiklerini ve seyirci yönetimini bu dev isimleri izleyerek mutfakta öğrendi.

Simge'nin Harbiye sahnesi büyük sürprizlerle geliyor!

Simge'nin Harbiye sahnesi büyük sürprizlerle geliyor!

Hayalini kurduğu Harbiye sahnesinde artık tüm biletleri sattığı mükemmel şovlar gerçekleştiriyor! Hatta Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 17 Ekim 2026 Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Güçlü vokali ve akustik düzenlemelerle hazırlanan özel repertuvarıyla dinleyicilerine çok farklı bir deneyim yaşatacak. Bu benzersiz müzik ziyafetini kaçırmamak için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

İlk deneme her zaman kazandırmaz...

İlk deneme her zaman kazandırmaz...

Solo kariyerine 2011 yılında 'Yeni Çıktı' albümüyle heyecanlı bir başlangıç yaptı. Büyük prodüktör Erdem Kınay ile çalışmasına rağmen albüm beklenen ticari patlamayı yapamadı. Pop dünyasının sert duvarına çarpan Simge bu durumdan asla pes etmedi.

Tek bir şarkı kaderi değiştirir mi?

Yıl 2015 olduğunda 'Miş Miş' isimli şarkısıyla adeta yer yerinden oynadı. Fransızca bir eserin Türkçe uyarlaması olan bu hit şarkı tüm listeleri altüst etti. Sokaklarda, kulüplerde ve radyolarda sadece onun sesi yankılandı. Simge bu parça sayesinde Türkiye'nin resmen tanıdığı yepyeni bir pop yıldızına dönüştü.

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İstikrar pop dünyasında altın kuraldır!

İstikrar pop dünyasında altın kuraldır!

'Tek hitlik şarkıcı' yaftası yemekten korktuğu için hemen vites yükseltti. 2016 yılında çıkardığı 'Yankı' şarkısıyla müzikal kalitesini bir üst seviyeye gururla taşıdı. Ardından gelen 'Ben Bazen' albümü ve 'Öpücem' gibi şarkılar hit fabrikasını iyice sağlamlaştırdı. Artık geçici bir heves olmadığını tüm müzik otoritelerine kanıtlamıştı.

Mucizeler bazen yıllar sonra gelir...

Müzik tarihinde eşine az rastlanacak bir olay 2018 çıkışlı 'Aşkın Olayım' şarkısıyla yaşandı. Parça piyasaya sürüldükten tam beş yıl sonra inanılmaz bir patlama yaşadı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen eser adeta bir stadyum marşı haline geldi. Dijital platformlarda dinlenme rekorları kırdı.

O sadece şarkı söyleyen değil, aynı zamanda görsel bir dünya sunan bir star oldu.

O sadece şarkı söyleyen değil, aynı zamanda görsel bir dünya sunan bir star oldu.

Kliplerindeki sanatsal tercihler ve iddialı sahne kostümleriyle pop aurasını her an besledi. Sosyal medyayı ve trendleri her zaman çok iyi yönetti. Bugün stadyumları hıncahınç dolduran Simge adını Türk pop tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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