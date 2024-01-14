Back to Black Afişinden Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisi Kübra'nın Fragmanına Haftanın Dizi ve Film Gelişmeleri
Back to Black Afişinden Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisi Kübra'nın Fragmanına Haftanın Dizi ve Film Gelişmeleri
Kaynak: https://twitter.com/popgek
Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬
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1. Nick Frost, live-action Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde Gobber the Belch'e hayat verecek.
2. Madame Web'den yeni bir görsel yayımlandı.
3. Inside Out 2'den yeni bir görsel yayınlandı.
4. Abbott Elementary, 3. sezonuyla 7 Şubat'ta geri dönüyor.
5. Başrollerini Nicole Kidman, Sarayu Blue ve Ji-Young Yoo'nun üstlendiği Expacts'tan yeni bir afiş yayımlandı.
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6. Mr. & Mrs. Smith dizisinden yeni bir afiş yayımlandı.
7. Amy Winehouse'un hayatını konu alan Back to Black filminden ilk afiş yayımlandı.
8. Ahsoka 2. sezon onayı aldı.
9. Dünyanın gelmiş geçmiş en popüler şarkıcılarından Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael filmi 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.
10. Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Kübra’nın afişi yayınlandı.
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