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Back to Black Afişinden Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisi Kübra'nın Fragmanına Haftanın Dizi ve Film Gelişmeleri

Back to Black Afişinden Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisi Kübra'nın Fragmanına Haftanın Dizi ve Film Gelişmeleri

dizi film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 13:31

Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬

Kaynak: https://twitter.com/popgek
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1. Nick Frost, live-action Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde Gobber the Belch'e hayat verecek.

1. Nick Frost, live-action Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde Gobber the Belch'e hayat verecek.

2. Madame Web'den yeni bir görsel yayımlandı.

2. Madame Web'den yeni bir görsel yayımlandı.

3. Inside Out 2'den yeni bir görsel yayınlandı.

3. Inside Out 2'den yeni bir görsel yayınlandı.

4. Abbott Elementary, 3. sezonuyla 7 Şubat'ta geri dönüyor.

4. Abbott Elementary, 3. sezonuyla 7 Şubat'ta geri dönüyor.

5. Başrollerini Nicole Kidman, Sarayu Blue ve Ji-Young Yoo'nun üstlendiği Expacts'tan yeni bir afiş yayımlandı.

5. Başrollerini Nicole Kidman, Sarayu Blue ve Ji-Young Yoo'nun üstlendiği Expacts'tan yeni bir afiş yayımlandı.
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6. Mr. & Mrs. Smith dizisinden yeni bir afiş yayımlandı.

6. Mr. & Mrs. Smith dizisinden yeni bir afiş yayımlandı.

7. Amy Winehouse'un hayatını konu alan Back to Black filminden ilk afiş yayımlandı.

7. Amy Winehouse'un hayatını konu alan Back to Black filminden ilk afiş yayımlandı.

8. Ahsoka 2. sezon onayı aldı.

8. Ahsoka 2. sezon onayı aldı.

9. Dünyanın gelmiş geçmiş en popüler şarkıcılarından Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael filmi 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.

9. Dünyanın gelmiş geçmiş en popüler şarkıcılarından Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael filmi 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.

10. Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Kübra’nın afişi yayınlandı.

10. Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Kübra’nın afişi yayınlandı.
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11. Çağatay Ulusoy’un ‘Gökhan’ adlı karaktere hayat verdiği Kübra dizisinden yeni bir fragman yayınlandı.

12. Başrolünde Marisa Abela'nın yer aldığı Amy Winehouse biyografi filmi Back To Black'in fragmanı yayınlandı.

13. Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı Kül, 9 Şubat’ta Netflix’te yayınlanacak.

14. Aynı adlı romandan uyarlanan One Day dizisinden ilk fragman yayımlandı.

15. Aynı adlı romandan uyarlanan 3 Cisim Problemi dizisinden ilk fragman yayımlandı.

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16. The Walking Dead: The Ones Who Live'den bir fragman yayımlandı.

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