Baby Reindeer'deki Sapık Martha Karakterinin Gerçek Hayatta Kim Olduğunun Ortaya Çıktığı İddia Edildi!
Baby Reindeer'deki Sapık Martha Karakterinin Gerçek Hayatta Kim Olduğunun Ortaya Çıktığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@.lith4x/photo...
Gerçek hayattan uyarlanan ve bir taciz konusunu işleyen Baby Reindeer, Netflix izleyicileri tarafından çok beğenildi. Richard Gadd'in yarattığı ve başrolünde oynadığı dizide Martha adlı bir tacizcinin yaptıkları konu alınıyor. Gerçek hayattan uyarlandığı bilinen dizideki karakterin kim olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi!
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11 Nisan'da Netflix'te yayınlanmaya başlayan Baby Reindeer izleyici tarafından çok beğenildi. Yaratıcısının ve başrolünün Richard Gadd tarafından üstlenildiği dizinin konusunun gerçek hayat hikayesine dayanması ise bir miktar rahatsız etti.
Dizide başarısız bir komedyen olan Donny, yarı zamanlı çalıştığı bara ağlayarak gelen Martha’ya çay ikram ediyor.
Bu 'merhamet' göstergesinin ardından Donny, Martha için bir takıntıya dönüşüyor ve onu saplantı haline getiriyor.
İzleyiciyi ikiye bölen ve hem çok sevilip hem de büyük eleştirilere maruz kalan dizide Martha karakterinin gerçekte kim olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi.
Bir TikTok kullanıcısı dizideki Martha'nın Fiona Harvey adlı bir kadın olduğuna dair iddialar ortaya atıldığını söyledi.
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Fiona Harvey adlı kadının son Twitter (X) gönderisini 2018'de paylaştığını ortaya koyan kullanıcı,
Bu hesaptan yaptığı bazı paylaşımları da gözler önüne sermiş.
Ayrıca dizide sık sık tükettiği diyet kolaya dair yaptığı paylaşımla da iddiaları güçlendiren kadın,
Ayrıca Fiona Harvey yine dizide karşımıza çıkan komedi programlarıyla ilgili tweet atmış.
Richard ile ilgili tweet atmaktan hiç vazgeçmemiş.
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fiona Harvey gerçekten Martha olabilir mi?
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ilginc bi konusu var, izlicem
türü komediymiş vazgectim izlemicem
oha falan oldum themys.