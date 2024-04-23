Baby Reindeer'deki Sapık Martha Karakterinin Gerçek Hayatta Kim Olduğunun Ortaya Çıktığı İddia Edildi!

Gerçek hayattan uyarlanan ve bir taciz konusunu işleyen Baby Reindeer, Netflix izleyicileri tarafından çok beğenildi. Richard Gadd'in yarattığı ve başrolünde oynadığı dizide Martha adlı bir tacizcinin yaptıkları konu alınıyor. Gerçek hayattan uyarlandığı bilinen dizideki karakterin kim olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi!