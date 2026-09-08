B2B Ödeme Güvencesi ile Ticarette Güvenli Ödeme Süreçleri

İşletmeler arası ticaret, bireysel alışverişten çok farklı bir risk taşır. Tutarlar büyüktür, vadeler uzundur ve tek bir tahsilat sorunu bile ciddi bir nakit sıkışıklığına yol açabilir. B2B ödeme güvencesi, bu riski yönetmek için geliştirilen çözümlerin başında geliyor.