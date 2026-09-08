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B2B Ödeme Güvencesi ile Ticarette Güvenli Ödeme Süreçleri

B2B Ödeme Güvencesi ile Ticarette Güvenli Ödeme Süreçleri

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Onedio Content - Onedio Editörü
08.09.2026 - 15:50
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İşletmeler arası ticaret, bireysel alışverişten çok farklı bir risk taşır. Tutarlar büyüktür, vadeler uzundur ve tek bir tahsilat sorunu bile ciddi bir nakit sıkışıklığına yol açabilir. B2B ödeme güvencesi, bu riski yönetmek için geliştirilen çözümlerin başında geliyor.

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B2B Ödeme Güvencesi Nedir ve Nasıl Çalışır?

B2B ödeme güvencesi, iki işletme arasındaki ödeme sürecini bankanın araya girerek güvence altına aldığı bir yapı. Ödeme koşulları baştan tanımlanıyor ve tahsilat, tarafların iyi niyetine değil, kayıtlı bir sürece bağlanıyor. Böylece satıcı alacağından emin oluyor, alıcı da ödemesini kontrollü şekilde yönetiyor.

B2B ticarette ödeme risklerini azaltmanın yolları

Vadeli ticarette ödeme tutarı, vade ve tarafların yükümlülüklerinin açık şekilde belirlenmesi, ödeme riskinin yönetilmesindeki temel adımlardan biridir.

Banka güvencesinin kullanıldığı ödeme çözümleri ise alacaklı açısından tahsilat riskinin azaltılmasına katkı sağlayarak ticari işlemlerin daha sağlam bir finansal zeminde yürütülmesini destekler.

B2B ödeme güvencesinin alıcı ve satıcıya sağladığı avantajlar

Alacaklı açısından ödeme güvencesi, vadeli satışlardan kaynaklanan tahsilat riskinin yönetilmesine yardımcı olur. Tahsilat tarafındaki belirsizliğin azalması, şirketin alacaklarını ve nakit akışını daha sağlıklı planlamasını destekler.

Borçlu açısından ise ödeme yükümlülüğünün belirlenen vadeye göre yönetilmesi, nakit çıkışlarının planlanmasına katkı sağlar.

B2B ödeme güvencesi, şirketlerin vadeli ticarette karşılaştığı ödeme risklerinin yönetilmesine yönelik bir çözüm sunar. Akbank Ödemen Güvende de alacaklı ve borçlu arasındaki ödeme sürecini banka güvencesiyle destekleyerek ticari işlemlerin daha kontrollü yürütülmesine katkı sağlar.

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