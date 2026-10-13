Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Fon Krizi İçin Konuştu, "Sorumlular Hesap Vermeden Kimse Güvenden Söz Edemez"
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Erenköy Cemaati'ne ait Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, fon vurgununa dair bir açıklama yaptı. Vakıf, açıklamada yalnızca fon krizini değil, eğitimden yayın denetimine kadar birden fazla başlığı gündeme getirdi. Metnin sonunda ise yetkililere yönelik çağrılar sıraladı.
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Vakıftan fon vurgununa dair açıklama geldi.
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Vakıf toplumdaki çürümeye dikkat çekti.
Denetim kurumlarına sert eleştiri.
Vakıf yetkililere çağrı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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