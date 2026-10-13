Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Fon Krizi İçin Konuştu, "Sorumlular Hesap Vermeden Kimse Güvenden Söz Edemez"

Vakıf, açıklamanın girişinde toplumdaki çözülmeye ve çocukların maruz kaldığı içeriklere dikkat çekti. Vakfın X hesabından paylaştığı metinde şu ifadeler yer aldı.

'Bize emanet edilen dil, din, mahremiyet, aile ve istikbal göz göre göre eriyor. Susanlar bu vebalin ortağıdır. Bu metin bir rica değil, bir ikazdır. Toplumlar bir günde yıkılmaz. Önce utanma ölür, sonra kötülüğün adı değişir, en sonunda kötülük alkışlanır. Biz bugün bu üç basamağın üçünü de aynı anda yaşıyoruz.'

Vakıf, okullardaki şiddete ve televizyon yapımlarına da değindi.

'Okullarımızda çocuklar çocukları öldürüyor. Sebep çoktur, ama en mühimi bellidir, talim var, terbiye yok. Sınav kazanmak insan olmanın önüne geçiriliyor. Boş bırakılan kalpleri ekranlar dolduruyor. Gündüz kuşağı reyting uğruna aile kurumunu yok ediyor. Diziler sadakatsizliği ve fuhşiyatı teşvik ediyor, mafyayı kahraman, silahı itibar, zorbalığı erdem gibi sunuyor. Bunların hepsi herkesin gözü önünde, izinle, ruhsatla ve reklam geliri bahanesiyle yapılıyor.'

Metnin devamında fon krizi, yasaklı madde ve sanal kumar da aynı çürümenin parçaları olarak sıralandı.

'Fon krizi, çürümenin cüzdana da sıçradığını ilan etti. Helali haramı ayırmadan 'köşeyi dönmek' marifet oldu. Yasaklı madde 'yaşam tarzı', sanal kumar 'fırsat' diye pazarlanıyor. Evlerin ocağı sönüyor, aileler borç ve utanç içinde dağılıyor. Mahremiyet perdeleri tek tek yırtılıyor, beden metaya çevriliyor, insan beğeni sayısı uğruna onurunu kaybediyor. Bütün bunların ortak adı şudur, insan değersizleştiriliyor, kadim değerlerle bağı bilerek koparılıyor. Değerlerle bağı kalmayan insan orman kanununa tabi oluyor. Ama düşüş orada da durmuyor. Doymayan hırsı onu hayvanlardan daha aşağı bir hâle düşürüyor.'