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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Fon Krizi İçin Konuştu, "Sorumlular Hesap Vermeden Kimse Güvenden Söz Edemez"

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Fon Krizi İçin Konuştu, "Sorumlular Hesap Vermeden Kimse Güvenden Söz Edemez"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 22:38
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Erenköy Cemaati'ne ait Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, fon vurgununa dair bir açıklama yaptı. Vakıf, açıklamada yalnızca fon krizini değil, eğitimden yayın denetimine kadar birden fazla başlığı gündeme getirdi. Metnin sonunda ise yetkililere yönelik çağrılar sıraladı.

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Vakıftan fon vurgununa dair açıklama geldi.

Vakıftan fon vurgununa dair açıklama geldi.

İktidara yakın Erenköy Cemaati'ne ait Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, fon vurgununa dair açıklama yaptı. 'Fon krizi, çürümenin cüzdana da sıçradığını ilan etti' denilen açıklamada vakıf, krizin nedenini şu ifadelerle özetledi.

'Fon krizi bir kaza değil, denetimsizliğin, göz yummanın ve kayırmacılığın sonucudur. Suçlular ve sorumlular hesap vermeden kimse güvenden söz edemez.'

Vakıf, açıklamayı X hesabından duyurdu ve metni 'bir rica değil, bir ikaz' olarak niteledi.

Vakıf toplumdaki çürümeye dikkat çekti.

Vakıf toplumdaki çürümeye dikkat çekti.

Vakıf, açıklamanın girişinde toplumdaki çözülmeye ve çocukların maruz kaldığı içeriklere dikkat çekti. Vakfın X hesabından paylaştığı metinde şu ifadeler yer aldı.

'Bize emanet edilen dil, din, mahremiyet, aile ve istikbal göz göre göre eriyor. Susanlar bu vebalin ortağıdır. Bu metin bir rica değil, bir ikazdır. Toplumlar bir günde yıkılmaz. Önce utanma ölür, sonra kötülüğün adı değişir, en sonunda kötülük alkışlanır. Biz bugün bu üç basamağın üçünü de aynı anda yaşıyoruz.'

Vakıf, okullardaki şiddete ve televizyon yapımlarına da değindi.

'Okullarımızda çocuklar çocukları öldürüyor. Sebep çoktur, ama en mühimi bellidir, talim var, terbiye yok. Sınav kazanmak insan olmanın önüne geçiriliyor. Boş bırakılan kalpleri ekranlar dolduruyor. Gündüz kuşağı reyting uğruna aile kurumunu yok ediyor. Diziler sadakatsizliği ve fuhşiyatı teşvik ediyor, mafyayı kahraman, silahı itibar, zorbalığı erdem gibi sunuyor. Bunların hepsi herkesin gözü önünde, izinle, ruhsatla ve reklam geliri bahanesiyle yapılıyor.'

Metnin devamında fon krizi, yasaklı madde ve sanal kumar da aynı çürümenin parçaları olarak sıralandı.

'Fon krizi, çürümenin cüzdana da sıçradığını ilan etti. Helali haramı ayırmadan 'köşeyi dönmek' marifet oldu. Yasaklı madde 'yaşam tarzı', sanal kumar 'fırsat' diye pazarlanıyor. Evlerin ocağı sönüyor, aileler borç ve utanç içinde dağılıyor. Mahremiyet perdeleri tek tek yırtılıyor, beden metaya çevriliyor, insan beğeni sayısı uğruna onurunu kaybediyor. Bütün bunların ortak adı şudur, insan değersizleştiriliyor, kadim değerlerle bağı bilerek koparılıyor. Değerlerle bağı kalmayan insan orman kanununa tabi oluyor. Ama düşüş orada da durmuyor. Doymayan hırsı onu hayvanlardan daha aşağı bir hâle düşürüyor.'

Denetim kurumlarına sert eleştiri.

Denetim kurumlarına sert eleştiri.

Vakıf, eğitim ve denetim kurumlarına yönelik eleştirilerini de sıraladı. Açıklamada değer eğitimine ve yayın denetimine ilişkin şu ifadeler kullanıldı.

'Biz, bunu kabullenmiyoruz. Eğitim, sadece zihni değil kalbi, sadece beceriyi değil vicdanı da beslemelidir. Değer eğitimi müfredatın kenar notu değil, omurgasıdır. Ahlak eğitimi birkaç ders saatine ve ezberlenmiş öğütlere sığmaz. Öğretmenin tutumunda, okulun yönetiminde, sınavın adaletinde ve güçlü karşısında zayıfın nasıl korunduğunda karşılığını bulur.'

'Denetim kurumlarının elindeki yetki süs değildir. Çocukların zihnine lağım akıtan, aileleri tarumar eden yapımlara göz yuman her sessizlik, o yayının ortaklığıdır. Ceza kesip reklam gelirini yerinde bırakmak denetim değil ruhsattır. Çürütücü ve saptırıcı içerikler engellenmelidir. Reyting uğruna nesiller heba ediliyor. Bu ticaretin kârını hanesine yazanlar, bedelini millete ödetiyor.'

Açıklamanın 'Sorumlular hesap vermeden kimse güvenden söz edemez' başlıklı bölümünde ise sanal kumar reklamları ve ahlak söylemi eleştirildi.

'Sanal kumar ve bağımlılık reklamları hâlâ serbestçe dolaşıyorsa, bu bir ihmal değil, tercihtir. Bu tercihin bedelini aileler ve nesiller ödüyor. Sadece şikâyet eden, alternatif üretmeyen, güçlünün yanlışına susup sadece zayıfın hatasını dile getiren bir ahlak söylemi, inandırıcılığını kaybetmeye mahkumdur. Yolsuzluğa, torpile ve kul hakkına susan, ahlaktan bahsetme hakkını da kaybeder.'

Vakıf yetkililere çağrı yaptı.

Vakıf yetkililere çağrı yaptı.

Vakıf, açıklamasında Türkiye'nin son çeyrek asırda önemli mesafe kat ettiğini belirtti ve bu kazanımların heba edilmesine müsaade edilemeyeceğini savundu. Metinde 'Hiç kimsenin şahsi hırsı, menfaati ve sorumsuzluğu, bu yürüyüşün mimarlarının ve fedakâr neferlerinin sırtlarına yük, ayaklarına pranga olmamalıdır' denildi. Vakıf, yetkililere yönelik çağrılarını şu sözlerle sıraladı.

'Çocukları, gençleri ve aileyi koruyan yayın denetimi derhal ve tavizsiz uygulanmalıdır. Kumar ve bağımlılık reklamları tamamen yasaklanmalıdır. Aile danışmanlığı ve bağımlılık tedavisi her ailenin ulaşabileceği hâle getirilmelidir. Değerler eğitimi müfredatın omurgası yapılmalıdır. Fon krizinden imara, kamu kurumlarından belediyelere, iş dünyasından sivil topluma rüşvet ve yolsuzlukların suçluları ve sorumluları kim olursa olsun, hesap vermelidir.'

Açıklama şu sözlerle sona erdi.

'Tarih, çürümeyi görüp susanları da çürüyenlerle aynı sayfaya yazar. Çocuklarımızın neye alıştığı, yarın kim olacağımızı belirler. Haysiyetin incindiği, mahremiyetin satıldığı, şiddetin alkışlandığı yerde susmayacağız. Bu ihtarı duymayanlar, yarın çocuklarımızın sorusuna cevap veremeyecek. İyiliği öğreteceğiz, yaşayacağız, yayacağız ve koruyacağız. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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