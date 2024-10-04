Sol Şeritte Aynası Kapalı Şekilde Yolculuk Yapan Kadın Motorcu Polislere Denk Gelince Olanlar Oldu

Bir kadın motorcu, aynası kapalı şekilde seyahat ettiği için polis memurlarından uyarı aldı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan motorcu, 'Polis memuru çok haklı, diyecek sözümüz yok. Teşekkürler… Aynalarıma çok takıldınız. Sonunda erdiniz muradınıza, hadi oturun kına yakın 😂😂' fadelerini kullandı.