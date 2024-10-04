Sol Şeritte Aynası Kapalı Şekilde Yolculuk Yapan Kadın Motorcu Polislere Denk Gelince Olanlar Oldu
Sol Şeritte Aynası Kapalı Şekilde Yolculuk Yapan Kadın Motorcu Polislere Denk Gelince Olanlar Oldu
Bir kadın motorcu, aynası kapalı şekilde seyahat ettiği için polis memurlarından uyarı aldı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan motorcu, 'Polis memuru çok haklı, diyecek sözümüz yok. Teşekkürler… Aynalarıma çok takıldınız. Sonunda erdiniz muradınıza, hadi oturun kına yakın 😂😂' fadelerini kullandı.
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@r_blackladyy isimli Instagram kullanıcısı paylaştığı video ile gündem oldu. Motoruyla sol şeritte süratle ilerleyen genç kadın polisler tarafından durduruldu.
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Polislerden biri genç kadının kapalı olan aynalarını düzelterek ''Sana çarpıyordum bak, bunlar kapalıyken arkanı göremezsin'' dedi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan kadın motorcu paylaşımına ise ''Polis Memuru çok haklı diyecek sözümüz yok. Teşekkürler… Aynalarıma çok takıldınız. Sonunda erdiniz muradınıza hadi oturun kına yakın 😂😂 Bir de kadınları çeviremiyor polisler diyenler nerde valla her yerde yaşıyorum.'' notunu yazdı.
İşte o anlar:
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