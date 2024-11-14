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Ayna Karşısında Playback Yapmaya Doyamadığımız 11 Şarkı

etiket Ayna Karşısında Playback Yapmaya Doyamadığımız 11 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 12:49

Bazı şarkılar vardır ki, insanın içinde ayna karşısına geçip playback yapma isteği doğurur. Bu şarkılar keyfimizi yerine getirip o anlık dertlerimizi de unutturur. O şarkılar neler mi? Aşağı kaydırın bakalım!

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1. Natasha Bedingfield - Unwritten

2. Edis - Arıyorum

3. Rihanna - Only Girl

4. Sefo - Bilmem Mi?

5. Maroon 5 - Animals

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6. Derya Uluğ - Kanunlar Gibi

7. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris

8. Aleyna Tilki - Başıma Belasın

9. Rema ft. Selena Gomez - Calm Down

10. MFÖ - Ele Güne Karşı

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11. Taylor Swift - Blank Space

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