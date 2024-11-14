Ayna Karşısında Playback Yapmaya Doyamadığımız 11 Şarkı
Ayna Karşısında Playback Yapmaya Doyamadığımız 11 Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki, insanın içinde ayna karşısına geçip playback yapma isteği doğurur. Bu şarkılar keyfimizi yerine getirip o anlık dertlerimizi de unutturur. O şarkılar neler mi? Aşağı kaydırın bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Natasha Bedingfield - Unwritten
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Edis - Arıyorum
3. Rihanna - Only Girl
4. Sefo - Bilmem Mi?
5. Maroon 5 - Animals
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Derya Uluğ - Kanunlar Gibi
7. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris
8. Aleyna Tilki - Başıma Belasın
9. Rema ft. Selena Gomez - Calm Down
10. MFÖ - Ele Güne Karşı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın