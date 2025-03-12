Aydın’da Öldürülen Meltem Menteşeli’nin TikTok Fenomeni Olduğu Ortaya Çıktı
Aydın’da Öldürülen Meltem Menteşeli’nin TikTok Fenomeni Olduğu Ortaya Çıktı
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Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi.
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Olayın ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak, olayı aydınlığa kavuşturmak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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