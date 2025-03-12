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Aydın’da Öldürülen Meltem Menteşeli’nin TikTok Fenomeni Olduğu Ortaya Çıktı

Aydın’da Öldürülen Meltem Menteşeli’nin TikTok Fenomeni Olduğu Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2025 - 14:53

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Meltem Menteşeli’nin, otomobilin yanında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ederken, Menteşeli’nin Tiktok fenomeni olduğu, yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak, olayı aydınlığa kavuşturmak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak, olayı aydınlığa kavuşturmak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Menteşeli’nin ölümü ile ilgili 8 kişinin ifadesine başvurulduğu ve şüpheli olarak bir ismin öne çıktığı öğrenildi.

Menteşeli’nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı öğrenildi.

Dün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Meltem Menteşeli, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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