Aydın’da Öldürülen Meltem Menteşeli’nin TikTok Fenomeni Olduğu Ortaya Çıktı

Menteşeli’nin ölümü ile ilgili 8 kişinin ifadesine başvurulduğu ve şüpheli olarak bir ismin öne çıktığı öğrenildi.

Menteşeli’nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı öğrenildi.

Dün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Meltem Menteşeli, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.