Ayak Serçe Parmağımızı Sehpaya Vurduğumuzda Neden Acıdan Yerlere Yatarız?

Acı aslında sadece bir duygu değil, beynimizin bizi tehlikelerden korumak için geliştirdiği bir savunma mekanizması. Yani aslında 'acı' diye bir şey yok, sadece beynimizin bir uyarıyı nasıl yorumladığı var.

Bu konuda uzmanlardan biri olan UCSF Anatomi Bölümü Başkanı Allan Basbaum, acıyı güzellik algısına benzetiyor. Nasıl ki her kültürde farklı şeyler güzel kabul ediliyorsa, acı da bireysel ve biyolojik faktörlerle değişebiliyor. Ancak 'akut acı' yani anlık ve keskin acılar için durum biraz farklı. Bir yere çarpma gibi kısa süreli ağrılar genellikle herkes için aynı derecede dayanılmaz oluyor.