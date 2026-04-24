Avustralya'da Bir Turist Tuvalet Çökünce Lağım Çukuruna Düştü

Avustralya'da Bir Turist Tuvalet Çökünce Lağım Çukuruna Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.04.2026 - 15:21

Avustralya'dan news.com'un haberine göre olay Henbury Meteoritleri Koruma Alanı'nda meydana geldi. Popüler bir turistik durak olan bölgede, kadın olduğu belirtilen bir turist tuvaleti kullanırken zemin çöktü. Telefonun çekmediği bölgede talihsiz turist saatlerce yardım bekledi.

Saatlerce mahsur kaldı.

Saatlerce mahsur kaldı.

Turist, paslanmış zemin üzerinde yürürken tuvalet zemini birden çöktü ve yaklaşık 2 metre derinliğindeki lağım çukuruna düştü. Bel hizasına kadar atık içinde kalan turist yaklaşık 3 saat mahsur kaldı.

Bölgede telefon sinyali olmadığı için yardım çağıramayan turistin imdadına bölgede bulunan bir usta yetişti. Talihsiz turist hastaneye sevk edilirken çöken bölgede güvenlik önlemleri alındı.

İlginizi çekebilir;

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
