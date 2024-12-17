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Avrupa Süper Ligi'nin Ajansından Futbola Yeni Lig Önerisi Geldi

Avrupa Süper Ligi'nin Ajansından Futbola Yeni Lig Önerisi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2024 - 16:13

Avrupa Süper Ligi bir gece yarısı darbesiyle yola çıkmış ancak başarılı olamamıştı. UEFA ve FIFA organizasyonlarından yeteri kadar kazançlı olmadıklarını söyleyen kulüpler Süper Lig isyanını başlatmıştı. Ancak UEFA'ya bağlı olan birçok ülke federasyonu bunu engelledi. En başta da PSG'nin kulüp olarak buna karşı çıkması diğer takımları zor durumda bırakmıştı. Şimdi aynı kulüpler yeni bir proje ile UEFA ve FIFA'nın kapısını çaldı.

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Neredeyse ölü doğan Avrupa Süper Lig organizasyonu pes etmiş değil. Şimdi yeni bir proje ile karşımıza çıktılar.

Neredeyse ölü doğan Avrupa Süper Lig organizasyonu pes etmiş değil. Şimdi yeni bir proje ile karşımıza çıktılar.

Avrupa Süper Ligi'nin ajansı olan A22 Sports Management, "Unify League" adı altında yeni bir turnuva projesiyle UEFA ve FIFA'ya başvurdu.

Avrupa Süper Ligi'nin ajansı olan A22 Sports Management, "Unify League" adı altında yeni bir turnuva projesiyle UEFA ve FIFA'ya başvurdu.

Bu ligin formatı Star, Gold, Blue ve Union adı altında oynanacak dört ligden oluşuyor. Dört ligde toplam 96 takım olacak.

Bu ligin formatı Star, Gold, Blue ve Union adı altında oynanacak dört ligden oluşuyor. Dört ligde toplam 96 takım olacak.

Bu lig formatında ilk iki Star ve Gold Lig'de 16'şar takım yer alacak. Diğer iki ligde ise 32'şer takım olacak. Ve bu ligler 8 takımlı liglere bölünecek.

Bu lig formatında ilk iki Star ve Gold Lig'de 16'şar takım yer alacak. Diğer iki ligde ise 32'şer takım olacak. Ve bu ligler 8 takımlı liglere bölünecek.

İlk iki ligde gruplarını ilk dörtte tamamlayan takımlar kendi liglerindeki takımlarla son 16 oynayacak. Diğer alt iki ligde ise gruplarındaki ilk ikiyi alan takımlar farklı bir eleme usulü ile ligi oynayacak.

İlk iki ligde gruplarını ilk dörtte tamamlayan takımlar kendi liglerindeki takımlarla son 16 oynayacak. Diğer alt iki ligde ise gruplarındaki ilk ikiyi alan takımlar farklı bir eleme usulü ile ligi oynayacak.
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Ayrıca bu ajans sadece UEFA organizasyonu içinde kalmadan FIFA'ya da başvurarak turnuvayı farklı kıtalara da taşımak istiyor.

Ayrıca bu ajans sadece UEFA organizasyonu içinde kalmadan FIFA'ya da başvurarak turnuvayı farklı kıtalara da taşımak istiyor.

A22, yönetim organlarının bu ligi kurma iznini vermekten başka çaresi olmayacağına inanıyor ya da fikre ilgi duyan kulüplere önleyici cezalar uygulanmayacağına inanıyor.

A22, yönetim organlarının bu ligi kurma iznini vermekten başka çaresi olmayacağına inanıyor ya da fikre ilgi duyan kulüplere önleyici cezalar uygulanmayacağına inanıyor.

Çünkü daha önce UEFA ve FIFA'nın 2021'deki orijinal Avrupa Süper Ligi önerisine verdiği yanıtın Avrupa Birliği yasalarını ihlal ettiğine hükmedildi.

Çünkü daha önce UEFA ve FIFA'nın 2021'deki orijinal Avrupa Süper Ligi önerisine verdiği yanıtın Avrupa Birliği yasalarını ihlal ettiğine hükmedildi.

Avrupa'da birçok taraftar ve kulübün şu anki format ve düzenden rahatsız olması bu fikrin hayata geçme olasılığının güçlü olduğunu düşündürtüyor.

Avrupa'da birçok taraftar ve kulübün şu anki format ve düzenden rahatsız olması bu fikrin hayata geçme olasılığının güçlü olduğunu düşündürtüyor.

A22 bu ligin finansmanını ise Unify League adında bir yayın platformu kurarak desteklemeyi düşünüyor.

A22 bu ligin finansmanını ise Unify League adında bir yayın platformu kurarak desteklemeyi düşünüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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