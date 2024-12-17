Avrupa Süper Ligi'nin Ajansından Futbola Yeni Lig Önerisi Geldi

Avrupa Süper Ligi bir gece yarısı darbesiyle yola çıkmış ancak başarılı olamamıştı. UEFA ve FIFA organizasyonlarından yeteri kadar kazançlı olmadıklarını söyleyen kulüpler Süper Lig isyanını başlatmıştı. Ancak UEFA'ya bağlı olan birçok ülke federasyonu bunu engelledi. En başta da PSG'nin kulüp olarak buna karşı çıkması diğer takımları zor durumda bırakmıştı. Şimdi aynı kulüpler yeni bir proje ile UEFA ve FIFA'nın kapısını çaldı.