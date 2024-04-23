Avrupa’nın En Önemli Dönüm Noktalarından: Almanya’nın Yeniden Birleşmesi Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

İkinci Dünya Savaşı'nın acı izleri henüz taze iken, Almanya ikiye bölünmüştü. Bir tarafta Sovyetler Birliği'nin gölgesinde komünist bir rejim, diğer tarafta ise demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi vardı.

Ama işte 1989'da her şey değişti. Sovyetler Birliği'nin çöküşü, Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerin devrilmesi...