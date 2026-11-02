Atila Türeli Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Borsa İstanbul'un Vekaleten Genel Müdürü Hakkında Bilinenler

Atila Türeli, 1970 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. Doğum yılına göre 2026 itibarıyla 56 yaşındadır. İlkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesi'nde okudu.

Atila Türeli'nin Eğitim Hayatı

Atila Türeli, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1994'te avukatlık ruhsatını aldı. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde AB Kamu Hukuku ve Entegrasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli hukuk alanlarında arabuluculuk sertifikalarına sahip olduğu da aktarılıyor.

Atila Türeli'nin Kariyeri

Atila Türeli, mezuniyetinin ardından adli yargıda hâkim olarak görev yaptı ve 2000 yılına kadar bu görevde kaldı. 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak çalışmaya başladı. 2000-2012 yılları arasında Hukuk Müşavirliği'nin farklı kademelerinde görev aldı. 2012-2014 arasında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 arasında Uyum Bölüm Müdürü olarak çalıştı. 2016-2023 yılları arasında Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Atila Türeli, ardından Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Atila Türeli'nin Diğer Görevleri

Atila Türeli, Borsa İstanbul'daki görevinin yanı sıra Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyesidir. 1 Kasım 2026 itibarıyla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmektedir.