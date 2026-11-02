Atila Türeli Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Borsa İstanbul'un Vekaleten Genel Müdürü Hakkında Bilinenler
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Borsa İstanbul'da yönetim değişikliği yaşandı. Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu, 1 Kasım 2026'da aldığı kararla Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli'yi Genel Müdürlük görevine vekaleten getirdi. Atamanın ardından 'Atila Türeli kimdir, kaç yaşında, nereli?' soruları arama motorlarında öne çıktı. Eski hâkim olan ve yaklaşık 26 yıldır borsada görev yapan Atila Türeli hakkında bilinenleri derledik.
Atila Türeli, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten getirildi.
Atila Türeli Kaç Yaşında, Nereli?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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