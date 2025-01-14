Atatürk’ün Annesine ve Dini Değerlere Hakaret Eden Yayıncı Kartal Bulut Doğan Tutuklandı
Atatürk’ün Annesine ve Dini Değerlere Hakaret Eden Yayıncı Kartal Bulut Doğan Tutuklandı
İzmir’de dini değerlere, Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, tutuklandı.
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
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Kararın ardından Doğan, dün polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde söz konusu yayınlardaki açıklamaları alkolün etkisiyle yaptığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal Bulut Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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