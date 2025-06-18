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Ata Demirer Kimdir, Kaç Yaşında? Ata Demirer Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı? Ata Demirer Evli mi?

Ata Demirer Kimdir, Kaç Yaşında? Ata Demirer Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı? Ata Demirer Evli mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2025 - 16:38

Türk mizahının sevilen isimlerinden Ata Demirer, 2025 yılında da enerjisi ve yaratıcılığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sahne performanslarından dijital platform projelerine kadar geniş bir yelpazede sevenleriyle buluşan Demirer, kendine has üslubu ve sempatik tavrıyla yine izleyicilerin kalbini kazanıyor. Peki Ata Demirer kimdir, kaç yaşında? Ata Demirer nereli? Hangi yapımlarda rol aldı? Sizler için Ata Demirer'in oyunculuk hayatını ve kişisel yaşamını ele aldık. İşte detaylar...

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Ata Demirer Kimdir?

ata demirer kimdir

Türk mizahının kendine has isimlerinden biri olan Ata Demirer, hem güldüren hem düşündüren işleriyle tanınıyor. Komedyen kimliğinin yanı sıra oyunculuk, senaristlik ve müzisyenliğiyle de dikkat çeken Ata Demirer, ekranlara olduğu kadar sahnelere de yıllarını vermiş bir isim.

Ata Demirer Kaç Yaşında?

ata demirer müzik

6 Temmuz 1972 doğumlu olan Ata Demirer, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşında.

Ata Demirer Nereli?

Ata Demirer Nereli?

Aslen Bursalı olan Ata Demirer, çocukluk ve gençlik yıllarını Bursa'da geçirdi.

Ata Demirer'in Kariyer Başlangıcı

ata demirer komedyen

Sanat hayatına müzikle adım atan Ata Demirer, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Ancak onu Türkiye'nin dört bir yanına tanıtan şey sahneye taşıdığı mizah oldu. İlk olarak “Korsan TV” ile dikkat çekti, ardından “Tatlı Hayat” ve “Avrupa Yakasıgibi dizilerde boy gösterdi. Sinema dünyasında ise esas çıkışını “Eyyvah Eyvah” serisiyle yaptı.

Ata Demirer Özel Hayatı

Ata Demirer Özel Hayatı

012 yılında oyuncu Özge Borak ile evlenen Demirer, bu evlilik 2014’te son buldu. Çiftin çocuk sahibi olmadığı biliniyor. Boşanmanın ardından farklı ilişkiler yaşayan Ata Demirer, özellikle Alara Bozbey ve Aslı Turanlı ile magazin gündeminde yer aldı. Son dönemde hakkında çıkan Julieta Kitrinou ile aşk iddialarını ise yalanlayarak sadece arkadaş olduklarını açıkladı. Özel hayatında sakinliği tercih eden Demirer, sahne ve ekran çalışmalarına odaklanmayı sürdürüyor.

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Ata Demirer Öne Çıkan Açıklamalar

Ata Demirer Öne Çıkan Açıklamalar

'Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok'

Ata Demirer, Eyvah Eyvah filmiyle ilgili olarak, Avrupa Yakası dizisinden ayrıldığı dönemde bunalımlı bir dönem geçirdiğini ve bu süreçte çok verimli olduğunu ifade etti. 'Bu benim hayatımda çok önemli bir şey şu an sorduğun. Ben hep büyük travmalar geçirdikten sonra çok verimli oldum' dedi.

Ata Demirer'in Yer Aldığı Diziler

eyvah eyvan ata demirer

  • Korsan TV (2001–2004)

  • Tatlı Hayat (2002–2003)

  • Avrupa Yakası (2004–2006, 2008–2009)

  • Hacıyatmaz (2007)

  • İstanbul’un Altınları (2011)

  • Sevdaluk (2014)

  • Jet Sosyete (2019)

  • Bir İhtimal Daha Var (2025)

Ata Demirer'in Yer Aldığı Filmler

Ata Demirer'in Yer Aldığı Filmler

  • Vizontele Tuuba (2003)

  • Neredesin Firuze (2004)

  • Kısık Ateşte 15 Dakika (2006)

  • Osmanlı Cumhuriyeti (2008)

  • Eyyvah Eyvah (2010)

  • Eyyvah Eyvah 2 (2011)

  • Berlin Kaplanı (2012)

  • Eyyvah Eyvah 3 (2014)

  • Niyazi Gül Dörtnala (2015)

  • Olanlar Oldu (2017)

  • Hedefim Sensin (2018)

  • Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019)

  • Bursa Bülbülü (2023)

Ata Demirer'in Güncel Projeleri

Ata Demirer'in Güncel Projeleri

Ata Demirer, 2025 yılında kariyerine dijital platformlarda ve sahne gösterileriyle devam ediyor. Netflix'te yayımlanan 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinde hem senarist hem de başrol oyuncusu olarak yer alıyor. Komedi ve macera türündeki bu yapım, Demirer’in geniş hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca, “Ata Demirer Gazinosu 2” adlı sahne gösterisi yaz turnesi kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahneleniyor.

Ata Demirer'in Ödülleri ve Adaylıkları

Ata Demirer'in Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2005: En İyi Erkek Komedi Oyuncu, Altın Kelebek

  • 2005: En İyi Erkek Komedi Oyuncu, Beyaz İnci TV

  • 2005: En İyi Erkek Komedi Oyuncu, Çocuk Ödülleri

  • 2009: En İyi Erkek Komedi Oyuncu, Altın Kelebek

  • 2010: Kemal Sunal Özel Ödülü, Çayda Çıra Film Festivali

  • 2011: En İyi Erkek Komedi Oyuncu, Kemal Sunal Ödülleri

  • 2012: En İyi Erkek Şovmen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  • 2014: En İyi Erkek Komedi Oyuncu, Dadaş Film Festivali

  • 2014: En İyi Erkek Komedi Oyuncu, Magazin Gazetecileri Derneği

  • 2023: Yılın Komedi İnsanı, GQ Türkiye Men of The Year

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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