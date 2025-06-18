Ata Demirer Kimdir, Kaç Yaşında? Ata Demirer Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı? Ata Demirer Evli mi?

'Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok'

Ata Demirer, Eyvah Eyvah filmiyle ilgili olarak, Avrupa Yakası dizisinden ayrıldığı dönemde bunalımlı bir dönem geçirdiğini ve bu süreçte çok verimli olduğunu ifade etti. 'Bu benim hayatımda çok önemli bir şey şu an sorduğun. Ben hep büyük travmalar geçirdikten sonra çok verimli oldum' dedi.