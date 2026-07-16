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Asude Mercan Kimdir? Asude Mercan Neden Gözaltına Alındı?

Asude Mercan Kimdir? Asude Mercan Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 09:25
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Asude Mercan, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve magazin dünyasıyla anılan isimlerden biri olarak tanınıyor. Özel hayatı ve kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı olsa da, ismi son günlerde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında gündeme geldi. Gözaltı haberinin ardından 'Asude Mercan kimdir?' ve 'Ne iş yapıyor?' soruları sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

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Asude Mercan Neden Gözaltına Alındı?

Asude Mercan Neden Gözaltına Alındı?

Asude Mercan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında yer aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan kişilerin yasaklı madde veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımı kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. Bu doğrultuda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerin savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi. Asude Mercan da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma süreci devam ediyor.

Asude Mercan TikTok Hesabı

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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